Sorin Grindeanut választották elnökükké a többé már nem progresszív román szocik

Sorin Grindeanu eddigi ideiglenes vezetőjét választotta elnökévé pénteki rendkívüli kongresszusán a román Szociáldemokrata Párt (PSD), és az alapszabályzatát is módosította, törölve belőle a "progresszív" jelzőt.

A bukaresti Romexpo vásárcsarnokban, mintegy 3000 küldött jelenlétében zajló tisztújító kongresszuson Sorin Grindeanu egyedüli jelöltként indult az elnökségért. A román képviselőház elnöki tisztségét is betöltő politikust 2787-en támogatták, nyolc küldött tartózkodott.

A küldöttek a párt új vezetését - öt első alelnökét és húsz alelnökét - is megszavazták.

Sorin Grindeanu a megválasztása után kijelentette: olyan ereje, mint a PSD-nek egyetlen politikai alakulatnak sincs Romániában. Úgy fogalmazott, hogy a pártnak ugyanazt kell tennie, amit mindig: közel lenni az emberekhez és közpolitikákat kidolgozni a számukra.

Programbeszédében azt hangsúlyozta, azt szeretné, ha a politikai szervezet nem csak reagálna történésekre, hanem "megadná az alaphangot", megoldásokat és reményt kínálna a választóknak. Közölte: a PSD "a nép pártja" lesz.

A legnagyobb román kormánypárt tisztújító kongresszusán a küldöttek a párt módosított alapszabályát is elfogadták, a legfőbb változtatás, hogy törölték a párt önmeghatározásából a "progresszív" jelzőt, és a vezető testületeket is bővítették.

Sorin Grindeanut május 20-án választotta a PSD ideiglenes elnökévé a legnagyobb román párt országos politikai tanácsa, miután az elnökválasztásokon elszenvedett sorozatos kudarcok után Marcel Ciolacu volt miniszterelnök a pártelnöki tisztségéről is lemondott. A kormányalakítási tárgyalásokon Grindeanu azért nem vállalt kormányzati tisztséget, hogy energiáit pártjának újjáépítésére fordíthassa.

A Bánságban, Karánsebesen (Caransebes) született Grindeanu régóta a PSD egyik "erős embere", 2017-ben mintegy fél évig Románia miniszterelnöke is volt. Egyes román elemzők szerint elnöksége várhatóan nem hoz valódi megújulást a meggyengült pártban, melynek számos támogatója átpártolt a többi párt által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetséghez (AUR). A román sajtó szerint ez a fő oka annak, hogy a PSD törölte alapszabályából a "progresszív" jelzőt, és a jövőben a nemzeti, vallásos és hagyományos értékeket kívánja népszerűsíteni.

