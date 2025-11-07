Külföld :: 2025. november 7. 19:17 ::

Holland választási tanács: a D66 listája lett az első a választásokon

Bejelentette a holland választási tanács pénteken az október 29-én tartott parlamenti választások hivatalos eredményeit. A végleges adatok szerint a liberális 66-os Demokraták pártja (D66) 29 668 szavazattal megelőzte a radikális jobboldali Szabadságpártot (PVV), ezzel a legnagyobb támogatottságú politikai erő lett Hollandiában.

A választási tanács elnöke, Wim Kuijken Hágában adta át a hivatalos eredményeket Martin Bosmának, a holland parlament elnökének. Kuijken a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az eredmények megbízhatóak, és semmilyen jelentős szabálytalanságot nem találtak. Mint elmondta, a szavazatszámlálást kézzel végezték, és csak néhány kisebb számolási hiba fordult elő.

A hivatalos eredmények nem változtatnak a parlamenti mandátumeloszlás arányán: a D66 és a PVV egyaránt 26 mandátumot szerzett a 150 tagú alsóházban. Őket követi a centrista Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) 22, Zöldek és a Munkapárt baloldali szövetsége (GroenLinks-PvdA) 20, illetve a Kereszténydemokrata Tömörülés 18 képviselői hellyel.

A választási eredmények megerősítése után hivatalossá vált, hogy az Peter Omtzigt által 2023-ben alapított kereszténydemokrata Új Társadalmi Szerződés pártja (NSC) - amely korábban 20 mandátumot szerzett a választásokon - most kiesett a parlamentből. Ugyanakkor a nyugdíjasok és az idősebb generáció érdekeit képviselő Több mint 50 Párt (50Plus) két képviselővel visszatér a törvényhozásba.

A kisebb pártok közül az euroszkeptikus Helyes Válasz 21 (JA21) nevű párt 9, a radikális jobboldali Fórum a Demokráciáért 7, a Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB) 4, míg a Szocialista Párt (SP), a hollandiai török muszlimokat képviselő Denk, a Keresztény Unió, a Politikai Reformpárt (SGP) és az Állatvédők Pártja (PvdD) egyenként 3 képviselőt küldhet a parlamentbe. Az EU-párti Volt egyetlen mandátumot szerzett, ami a választók kevesebb mint egy százalékának támogatását jelenti.

A részvételi arány 78,3 százalék volt: a 13,6 millió szavazásra jogosult közül mintegy 10,64 millióan járultak az urnákhoz. A szavazatok közül 10,57 millió érvényes, körülbelül 28 ezer érvénytelen, és 40 ezren üres szavazatot adtak le.

A végleges eredmények megerősítése után a D66 vezetője, Rob Jetten kapja az első lehetőséget a kormányalakítási tárgyalások megkezdésére. Ő Wouter Koolmeest, a D66 tagját és a holland vasúttársaság (NS) vezérigazgatóját nevezte ki a koalíciós egyeztetések első szakaszát irányító megbízottnak. Koolmees már megkezdte a tárgyalásokat a pártok vezetőivel annak feltérképezésére, hogy kik és milyen feltételekkel hajlandók együttműködni.

Összesen 15 pártnak lesznek képviselői az új holland parlamentben, és egyikük sem rendelkezik a választók több mint 17 százalékának támogatásával.

(MTI)