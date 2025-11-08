Külföld :: 2025. november 8. 07:14 ::

Nem egyezik Afganisztán és Pakisztán

Nem vezetett eredményre az Afganisztán és Pakisztán között zajló tűzszüneti tárgyalások legutóbbi fordulója a kabuli kormány szombati bejelentése szerint, amelyben a tálibok a pakisztáni felet okolták a kudarcért.

"Pakisztán igyekszik biztonsággal kapcsolatos felelősségét az afgán kormányra hárítani, nem törődve sem saját, sem Afganisztán biztonságával kapcsolatos kötelezettségeivel" - szögezte le az X-en Zabihullah Mudzsáhid, a kabuli tálib kormány szóvivője, hozzátéve, hogy Pakisztán nem mutatott hajlandóságot az együttműködésre az Isztambulban rendezett megbeszélésen.

Bár a közleményre Iszlámábád egyelőre nem reagált, Ataullah Tarar pakisztáni távközlési miniszter pénteken a terrorizmus elleni harccal kapcsolatban vállalt afgán kötelezettségeket hangoztatta.

"Pakisztán továbbra is minden szükséges módon törekedni fog szuverenitása és biztonsága megőrzésére" - jelentette ki.

Az isztambuli tárgyalásokat megelőzően a két ország képviselői Dohában egyeztettek, és október 19-én tűzszünetről állapodtak meg, miután a határösszecsapásokban több tucatnyian meghaltak, köztük civilek, katonák és fegyveresek.

A két ország között szeptemberben nyílt harcok robbantak ki, a pakisztáni és az afgán erők többször összecsaptak a határ menti régiókban, a pakisztáni légierő csapásokat mért afganisztáni célpontokra, a konfliktusban sokan - köztük civilek - vesztették életüket.

Pakisztán régóta azzal vádolja a 2021-ben ismét hatalomra került afganisztáni tálibokat, hogy menedéket nyújtanak a pakisztáni területen merényleteket végrehajtó Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetnek, Kabul viszont azt állítja, hogy Pakisztán támogatását élvezi az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezet.

(MTI)