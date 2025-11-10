Külföld :: 2025. november 10. 20:07 ::

A libanoni hatóságok szabadon engedték Kadhafi fiát

A libanoni hatóságok szabadon engedték hétfőn Moamer el-Kadhafi néhai líbiai vezető fiát, miután kifizette a 900 ezer dolláros óvadékot - közölték ügyvédjei, Laurent Bayon és Charbel Milád al-Húri.

Hanibal Kadhafit tíz évig tartották fogva, amit a libanoni hatóságok azzal indokoltak, hogy információkat tartott vissza egy eltűnt libanoni vallási vezetővel, Músza Szadrral kapcsolatban.

Múlt csütörtökön a libanoni igazságügyi hatóságok úgy döntöttek, hogy feloldják a Kadhafi elleni utazási tilalmat és csökkentik az általa fizetendő óvadék összegét 11 millió dollárról 900 ezer dollárra. Ez néhány nappal azután történt, hogy egy líbiai delegáció Bejrútba látogatott, és előrelépést ért el a néhai líbiai vezető fiának szabadon bocsátásáról folytatott tárgyalásokon.

Az illetékes libanoni bíróság október közepén hozta meg azt az ítéletet, hogy 11 millió dollár óvadék ellenében Kadhafi szabadlábra helyezhető, de megtiltotta neki, hogy elhagyja Libanont. Ügyvédjei akkor azt közölték, hogy nincs elegendő pénze az óvadék kifizetésére.

Két bíró és egy biztonsági tisztviselő elmondása szerint az óvadékot a líbiai delegáció fizette ki. Ezt utóbb a líbiai igazságügyi minisztérium is megerősítette a közösségi médiában.

(MTI)