Több százezren tüntettek a Fülöp-szigeteken a korrupció ellen

Több százezren ember részvételével kezdődött tüntetés vasárnap Manilában az árvíz elleni hatóságok köreiben kirobbant korrupciós botrány miatt.

A botrány amiatt robbant ki, hogy a világ egyik, árvizektől leginkább veszélyeztetett országának számító Fülöp-szigeteken az árvíz elleni beruházások vagy nem feleltek meg a szabályozásoknak vagy hiányosak voltak, de előfordult az is, hogy valójában csak papíron léteztek.

A botrányban több, a kormány alkalmazásában álló ember is érintett, többek között Martin Romualdez, a parlament volt elnöke, aki egyébként ifjabb Ferdinand Marcos elnök unokatestvére. Az emberek zöme tagadta felelősségét.

A vasárnap kezdődött, háromnaposra tervezett megmozduláson sokan fehér ruhát viselnek és korrupcióellenes jelszavakat skandálnak - derült ki a szervezők beszámolójából, amelyben hozzátették, hogy a tüntetésre már mintegy 320 ezren érkeztek.

A rendőrség több ezer rendőrt mozgósított a helyszínre.

Jóllehet a kormány részéről békés tüntetésre számítanak, egy szeptember végén, szintén a korrupció ellen tartott megmozduláson már több tiltakozó palackokat és köveket dobált a rendőrök felé.

Jose Melencio Nartatez országos rendőrparancsnok a tüntetőkkel szembeni "legteljesebb toleranciára" intette a rendőröket.

Marcos bejelentette, hogy az ügy kivizsgálásával megbízott tényfeltáró bizottság mostanáig 37 gyanúsított ellen tett feljelentést korrupció miatt, valamint további 86 építési vállalat ellen is. Az államfő csütörtökön leszögezte azt is, hogy az üggyel összefüggésben több szenátor, a parlamenti képviselő és vagyonos üzletember "már karácsonyra börtönbe kerül".

A Fülöp-szigeteken novemberben két tájfun összesen 259 emberéletet követelt.

(MTI)