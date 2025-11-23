Külföld :: 2025. november 23. 10:30 ::

Vietnámban tovább emelkedett az árvizek halálos áldozatainak száma

A heves esőzések sújtotta Vietnámban a közelmúltban történt árvíz legalább 90 halálos áldozatot követelt egy hét alatt, 12 ember pedig eltűnt a vasárnap közzétett legfrissebb hivatalos adatok szerint.

A november 16. óta elhunyt 90 ember közül több mint hatvanat a hegyvidéki közép-vietnámi Dak Lak tartományban regisztrálták, ahol a víz több tízezer házat öntött el - közölte a környezetvédelmi minisztérium.

A délkelet-ázsiai ország déli és középső részén október vége óta folyamatos esőzések vannak, amelyek ismételt áradásokat okoznak, és turisztikai célpontokat, történelmi helyszíneket árasztanak el. A múlt héten egész városrészek kerültek víz alá a déli partvidéki Nha Trang városában. Földcsuszamlások sújtották a turisták által kedvelt Dá lat város környékét is.

Vasárnap több autópálya szakasz is járhatatlan maradt az árvíz és a földcsuszamlások miatt - közölte a környezetvédelmi minisztérium, hozzátéve, hogy ugyanez vonatkozik egyes vasútvonalakra is.

Több mint 129 ezer fogyasztó továbbra is áram nélkül van, miután a múlt héten akár egymillió embert is érintettek az áramkimaradások. A minisztérium az áradások által okozott gazdasági veszteségeket mintegy 300 millió euróra (114 milliárd forintra) becsülte.

(MTI)