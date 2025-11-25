Külföld, Háború :: 2025. november 25. 20:48 ::

Zelenszkijék elutasították a faj- és bűntársi kabinetfőnök menesztéséért indított petíció regisztrálását

Volodimir Zelenszkij államfő honlapjának szerkesztői elutasították annak a petíciónak a regisztrálását, amelyben az aláírók Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök menesztését indítványozták - közölte kedden a beadványt előterjesztő Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő.

"A Jermak menesztéséről előterjesztett beadvány háromnapnyi vizsgálata után a hivatal honlapján közölték, hogy a petíció (...) nem felel meg a megállapított követelményeknek, ezért nem teszik közzé" - írta Telegram-csatornáján a képviselő.

Zseleznyak november 21-én közölte, hogy benyújtotta a Jermak lemondásáról szóló petícióját regisztrációra.

Korábban több ukrán parlamenti képviselő, köztük a Nép Szolgája kormánypárt egyes tagjai is a kabinetfőnök lemondását követelték, miután információk láttak napvilágot lehetséges részvételéről az Ukrajnát megrázó korrupciós botrányban. Ugyanakkor Zelenszkij a kormánypárt frakciójával tartott találkozón elutasította Jermak menesztését.

(MTI nyomán)