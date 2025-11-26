Külföld :: 2025. november 26. 19:26 ::

Románia több mint 600 ezer euróért vásárol hordozható Mistral rakétarendszereket

Románia több mint 600 ezer euróért vásárol kis hatótávolságú, hordozható Mistral föld-levegő rakétarendszereket Franciaországtól - közölte szerdán a bukaresti védelmi tárca.

Az erről szóló szerződést kedden kötötte meg a román és a francia védelmi minisztérium.

Az áfa nélkül 625,59 millió eurós vételár 231 Manpad Mistral hordozható kilövő rendszeren, illetve 934 Mistral rakétán kívül a kiképzést, a szükséges gyakorlatozó rakétákat, a szimulátorokat és a logisztikai támogatást is magában foglalja.

A szárazföldi csapatoknál, a haditengerészetnél, a légierőnél és a különleges műveleti egységeknél meghonosítandó rakétatípus beszerzését még 2022-ben hagyta jóvá a román parlament.

A hordozható, kis hatótávolságú Mistral rakétarendszerek több más európai országgal közösen lebonyolított beszerzését az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében valósítják meg - tudatta a román védelmi tárca.

(MTI)