Külföld, Gazdaság :: 2025. november 27. 09:24 ::

Külföldi termelésre készül német vállalatok kétharmada

A kereskedelmi háborúk és a növekvő protekcionizmus miatt háromból már kettő vállalat fontolgatja termelésének teljes vagy részleges áthelyezését külföldre a Deloitte könyvvizsgáló cég és a BDI német iparszövetség által végzett felmérés szerint.

A felmérésbe bevont ipari vállalatok 68 százaléka azt mondta, hogy a vámok miatt a következő két-három évben teljes egészében vagy részben át kívánja helyezni gyártását külföldre.

A legfontosabb célrégió Európán kívül az Egyesült Államok, amelyet a korábbi felmérésekhez képest lényegesen gyakrabban emlegettek: a válaszadók 26 százaléka jelezte, hogy oda kívánja áthelyezni a termelést. Ennek oka valószínűleg elsősorban azok a vámok, amelyekkel Donald Trump elnök a vállalatokat az Egyesült Államokba kívánja csábítani.

A tanulmány szerint azonban még ennél is fontosabb célrégió Európa maga: a válaszadók 30 százaléka tervezi, hogy Németországból más európai országokba költözik. Ázsia is továbbra is vonzó gyártási helyszín sokak számára: 16 százalék Kínába, 14 százalék Indiába, 19 százalék más ázsiai országokba költözne. Sok vállalat több lehetőséget is megjelölt.

Szinte minden ötödik vállalat - 19 százalék - már most semmilyen termelést nem folytat Németországban. Két évvel ezelőtt egy hasonló tanulmányban csak 11 százalék jelezte ezt. A kivándorlás pedig nem csak a gyártást érinti: a kutatást és fejlesztést is egyre gyakrabban helyezik át.

Szinte minden ötödik vállalat - 19 százalék - már most sem folytat semmilyen termelést Németországban. Két évvel ezelőtt egy hasonló tanulmányban csak 11 százalék jelezte ezt. A kivándorlás pedig nem csak a gyártást érinti: a kutatás és fejlesztés is egyre gyakrabban költözik máshová.

"A geopolitikai zavarok már régóta viharos ellenállást jelentenek a német gazdaság számára" - mondta Wolfgang Niedermark, a BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.) igazgatótanácsának tagja. Ezért nem meglepő, hogy a vállalatok 68 százaléka fontolgatja a termelés külföldre telepítését. Niedermark ezt figyelmeztetésnek tekinti a fekete-vörös koalíció számára.

"A szövetségi kormánynak határozottabban és gyorsabban kell cselekednie" - jelentette ki, mondván, hogy csak így lehet megszüntetni a telephelyi hátrányokat.

A külföldre település azonban nem teljesen egyirányú folyamat: a megkérdezettek 9 százaléka jelezte, hogy a korábban Kínába telepített gyártást visszahozza Európába. Hét százalékuk pedig azt tervezi, hogy az Egyesült Államokból is kivonja a termelést, és Európába telepíti vissza.

"Rövid távon a vállalatok máshol olcsóbban tudnak gyártani" - mondta Jürgen Sandau, a Deloitte ellátási lánc-szakértője. "Ha azonban az új helyszín nem bizonyul biztonságosnak, a szállítás leállása nagyon gyorsan semmissé teszi az összes megtakarítást." A vállalatok ezért ilyenkor visszatelepülnek.

A tanulmányhoz szeptemberben és októberben 148 ellátási láncért felelős vezetőt kérdeztek meg a gyáriparban, különösen az autóipar, a technológia, a gépgyártás, az energiaipar és a vegyipar területén, 84 százalékban nagyvállalati, 16 százalékban kis- és középvállalati körből.

(MTI)