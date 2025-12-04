Külföld :: 2025. december 4. 15:02 ::

Közös járőrözést kezd a brit és a norvég haditengerészet a tenger alatti infrastruktúra védelmére

Az erről szóló megállapodást csütörtökön jelentette be a londoni védelmi minisztérium. A tárca megfogalmazása szerint az egyedülálló kezdeményezés céljai között szerepel a kritikus fontosságú infrastrukturális hálózatok - köztük a kommunikációs és elektromos kábelek, valamint a földgázvezetékek - megvédése az orosz tengeralattjáróktól.

A második világháború alatti norvég ellenállási mozgalom egykori skóciai központjáról Lunna House-megállapodásnak nevezett egyezmény alapján legalább 13 hadihajóból álló közös brit-norvég flotta járőrözik majd az Atlanti-óceán északi vizein.

A flottát Type 26 típusjelű, brit gyártmányú fregattok alkotják. Ezeket hajókat tengeralattjárók észlelésére, nyomon követésére és elhárítására fejlesztették ki.

A brit és a norvég kormány augusztusban 10 milliárd font (csaknem 4400 milliárd forint) értékű egyezményt kötött, amelynek alapján Nagy-Britannia ilyen típusú fregattokat szállít a norvég királyi haditengerészetnek, és már ebben a szerződésben is szerepelt, hogy a két ország ezeket a hajókat közös atlanti-óceáni járőrözésre fogja használni a tenger alatti infrastrukturális hálózatok védelmében.

Ez a brit védelmi ipar eddigi legnagyobb értékű hadihajóexport-megrendelése.

A londoni védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint az utóbbi két évben 30 százalékkal emelkedett a brit területi vizeket fenyegető orosz hajók száma.

A tárca felidézi, hogy néhány héttel ezelőtt az orosz haditengerészet Jantar nevű kémhajója Skóciától északra, a brit felségvizek határán cirkált.

Az orosz hajó John Healey brit védelmi miniszter akkori beszámolója szerint lézerrel zavarta meg a brit királyi légierő (RAF) Boeing P-8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépeit, amelyek figyelték tevékenységét.

A brit védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a közös brit-norvég flotta a Grönland, Izland és Nagy-Britannia közötti stratégiai jelentőségű tengeri területen járőrözik majd, figyelve az ebben a térségben zajló orosz haditengerészeti tevékenységet.

A csütörtökön bejelentett megállapodás alapján Nagy-Britannia csatlakozik ahhoz a norvég programhoz is, amelynek célja aknamentesítésre és tenger alatti hadviselésre alkalmas tengeri drónok vízre bocsátására szolgáló hajók kifejlesztése.

Az egyezmény mindemellett lehetővé teszi a brit királyi tengerészgyalogság norvégiai kiképzését a téli körülmények közötti műveletekre, és intézkedik arról is, hogy a brit haditengerészet fejlett technológiájú, tengeri csapásmérésre alkalmas norvég rakétákat vásárolhasson.

(MTI)