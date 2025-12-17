Külföld :: 2025. december 17. 15:47 ::

Az EP feministái szerint a magzatgyilkosság "egészségügyi ellátás" - meg is szavazták, hogy felpörgetik az abortuszt

Az Európai Parlament megszavazta, hogy létrehoznak egy uniós alapot, mely bővíti az abortuszhoz való hozzáférést a nők számára az egész Európai Unióban – adta hírül a Politico. A történelmi jelentőségű szavazáson a képviselők 358-202 arányban támogatták a javaslatot, 79-en pedig tartózkodtak.



"Európai aktivisták", a szélsőséges feministák hasznos idiótái (fotó: Olivier Hoslet/EPA)

Az új szabályozás szerint – melyre az Európai Bizottságnak is rá kell még bólintania – egy önkéntes pénzügyi mechanizmust hoznának létre, mely "abortuszellátást" biztosítana azokban az uniós országokban élő nőknek, akik saját országukban nem férnek hozzá ilyen ellátáshoz.

Az uniós polgárok által beterjesztett javaslatot heves vita kísérte a parlament szerdai ülésén. A jobbközép és szélsőjobboldalinak mondott frakciók képviselői megpróbálták módosítani az előterjesztés szövegét, sikertelenül. Az eredeti kezdeményezés támogatói szerint az alap hozzájárulna a veszélyes, illegális abortuszok számának csökkentéséhez, és biztosítaná, hogy az EU egész területén egyenlő jogok illessék meg a nőket. Az ellenzők ideológiai nyomásgyakorlásnak és az EU nemzeti hatáskörökbe való beavatkozásának minősítették a javaslatot.

– Ez a szavazás hatalmas győzelem minden európai nő számára. Az EU végre kimondta, hogy a szexuális és reproduktív egészségügyi ellátás alapvető emberi jog – mondta a szavazás után a Renew frakcióhoz tartozó Abir Al-Sahlani, aki a nőjogi és nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó bizottság nevében terjesztette elő az állásfoglalást.

– Undorítóak vagytok! – kiáltotta Alexander Jungbluth EP-képviselő, az Európa a Szuverén Nemzetekért frakcióból, azoknak a képviselőknek címezve szavait, akik a petíció benyújtóival együtt ünnepeltek az ülésterem előtt.

– Ez a kezdeményezés … az emberek szívében született, és a szabadság, az egészség és az egyenlőség iránti vágyunkat fejezi ki – mondta Joanna Scheuring-Wielgus, az S&D frakció EP-képviselője.

– A Bizottságnak nem lett volna szabad engedélyeznie egy olyan javaslatot, amely nem tartozik a hatáskörébe, mint az abortusz, különösen akkor, ha az nemzeti törvényeket megkerülve pénzügyi támogatást is igényel – mondta Margarita de la Pisa Carrión, a Patrióták EP-képviselője, "árulásnak" nevezve a javaslatot.

Hadja Lahbib esélyegyenlőségért felelős biztos szerint az új szabályozás "nem kíván beavatkozni a nemzeti abortusztörvényekbe", valamint hozzátette: a Bizottság értékelése szerint "az egészséget előmozdító tagállami intézkedések pénzügyi támogatása EU-s hatáskörbe tartozhat".

Az abortuszra vonatkozó jogszabályok jelentősen eltérnek az EU-n belül: Lengyelországban és Máltán csaknem teljes tilalom van érvényben, míg Hollandiában és az Egyesült Királyságban liberális a szabályozás. Az alap létrehozása fordulópontot jelenthet annak a több ezer európai nőnek, akik évente egy másik uniós országba utaznak abortuszért. Az Európai Bizottságnak 2026 márciusáig kell reagálnia a kérelemre, ugyanakkor nem köteles támogatni azt.