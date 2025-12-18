Külföld :: 2025. december 18. 06:49 ::

Izrael rekordösszegű földgázexport-megállapodást jelentett be Egyiptommal

Rekordösszegű földgázexport-megállapodást jelentett be Egyiptommal Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Eli Kohen energiaügyi miniszter szerdán videónyilatkozatban.

Netanjahu Izrael története legnagyobb energetikai üzletének nevezte az egyezményt, amelynek értéke 112 milliárd sékel (közel 11 500 milliárd forint), amelyből 58 milliárd sékel (közel 6000 milliárd forint) az államkasszába kerül.

Az első négy évben mintegy 500 millió sékel (több mint 50 milliárd forint) folyik be az államhoz, amely 2033-ra évi 6 milliárd sékelre (mintegy 614 milliárd forintra) emelkedik.

"Ez a pénz az oktatást, az egészségügyet, az infrastruktúrát, a biztonságot és a következő nemzedékek jövőjét erősíti" - mondta Netanjahu.

"Az amerikai Chevron vállalattal kötött megállapodást csak azután hagytam jóvá, hogy biztosítottam a biztonsági és létfontosságú érdekeinket. Az üzlet megerősíti Izrael regionális energia-nagyhatalom helyzetét és hozzájárul térségünk stabilitásához. Arra ösztönzi a vállalatokat, hogy keressenek gázt Izrael vizein, de mindenekelőtt kötelezi a cégeket, hogy jó áron adjanak gázt önöknek, Izrael polgárainak" - mondta a kormányfő.

A ynet hírportál jelentése szerint Eli Kohen energiaügyi miniszter korábban ellenezte a megállapodást, ugyanis aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az export kimerítheti Izrael földgázkészleteit, és árthat a belföldi energiaellátás biztonságának.

Ez az első exportengedély, amely biztosítja a belföldi piac elsőbbségét. Előírja, hogy a Leviatán-mező köteles az izraeli gazdaság számára szükséges gázmennyiséget biztosítani, és az exportot csak a belföldi kereslet napi szintű kielégítése mellett engedélyezi. Emellett a megállapodás kimondja, hogy 2032-től az energiaügyi és infrastrukturális minisztérium kőolaj-felügyelője jogosult az exportmennyiség csökkentésére a belföldi igény javára, többek között versenyjogi megfontolásokból - közölte Eli Kohen.

Az Axios hírportál jelentése szerint a Fehér Ház a Netanjahu és Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök közötti csúcstalálkozó létrejöttén dolgozik, és azt reméli, hogy a közös gazdasági érdekek közelebb hozzák egymáshoz a két országot.

A jelentés szerint ahhoz, hogy Szíszit rávegyék egy ilyen találkozón való részvételre, Izraelnek több engedményt is kell tennie Egyiptom felé, köztük a stratégiai gázmegállapodás aláírását.

Ez hatalmas lehetőség Izrael számára. Az Egyiptomba irányuló gázértékesítés kölcsönös függőséget hoz létre, közelebb hozza az országokat egymáshoz, megelőzi a háborút - mondta egy amerikai tisztviselő az Axiosnak.

A Ynet hírportál szerint Donald Trump amerikai elnök nyomására született meg az egyezmény, amely utat nyit az esz-Szíszivel tervezett csúcstalálkozóhoz Trump mar-a-lagói birtokán, mert Kairó az egyiptomi elnök utazásához feltételnek szabta a megállapodás jóváhagyását.

(MTI)