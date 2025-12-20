Külföld :: 2025. december 20. 13:24 ::

Nem jó most exminiszterelnöknek és feleségének lenni Pakisztánban

Fejenként 17 év börtönbüntetésre ítélte korrupció vádjában egy pakisztáni különleges bíróság az ország volt miniszterelnökét, Imran Hánt és feleségét, Busra Bibit szombaton.

A két éve börtönben lévő Hán pártja, a Pakisztáni Mozgalom az Igazságosságért (PTI) az X-en azt hangoztatta, hogy a 73 éves politikus elleni eljárás nem volt sem tisztességes, sem szabad, Zulfikár Buhári, a politikus szóvivője szerint pedig az ítélet "figyelmen kívül hagyta az igazságosság alapelveit".

A bírálatokat Attaullah Tarar távközlési miniszter visszautasította, és hangsúlyozta, hogy a bíróság az ítéletet átfogó tárgyalás után hozta meg, amelynek során szerinte kétséget kizáróan bizonyították a közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatali visszaélést. Hozzátette: a most kiszabott börtönbüntetés azt követően kezdődik majd, hogy Hán letöltötte azt a 14 évet, amelyet korábban szintén korrupciós vádak miatt szabtak ki rá.

A 2023 augusztusa óta börtönben ülő Hán 2018 és 2022 között volt kormányfő, amikor is leváltották, miután összeveszett a politikai életre jelentős befolyást gyakorló hadsereggel. Először 2023 májusában tartóztatták le rövid időre, ami országszerte zavargásokat váltott ki, amelyek egy része katonai létesítmények ellen irányult. Néhány tüntetést felesége, Busra Bibi vezetett.

Támogatói a májusi incidensek óta több erőszakos demonstrációt is szerveztek a volt vezető szabadon engedését követelve. Idén Hán mintegy 40 hívére is súlyos börtönbüntetést szabtak ki.

(MTI)