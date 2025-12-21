Külföld :: 2025. december 21. 15:02 ::

Ismét az antiszemitizmustól rettegtek a népirtók

Az antiszemitizmus elleni nemzetközi küzdelemre szólított fel Jichák Hercog izraeli államelnök a sydney-i hanukai gyertyagyújtáson történt terrortámadás áldozatainak tiszteletére tartott megemlékezésen vasárnap Jeruzsálemben.

"Tudjuk, hogy elsőként minden évben az ausztráliai zsidók gyújtják meg a gyertyákat és ünneplik a hanukai csodát, idén azonban testvéreink menekülni kényszerültek, a családok menedéket kerestek" - emlékeztetett Hercog vasárnap angol nyelvű beszédében az egy hete történt merényletre, és szolidaritását fejezte ki az ausztráliai zsidókkal.

"Izrael népe veletek van, érezzük a fájdalmatokat, osztozunk a döbbenetetekben"- mondta az izraeli államfő az ausztráliai megemlékezéssel egy időben tartott jeruzsálemi emlékünnepségen a Szohnut, a Zsidó ügynökség nagytermében.

"Közösen kell küzdeni az antiszemitizmus ellen, hogy megelőzzünk egy újabb katasztrófát. Minden országban fel kell lépnünk ellene, nem engedhetjük meg, hogy a gyűlölet szétszakítson minket. Együtt legyőzzük ezt a sötétséget. Gyertyákat gyújtunk a meggyilkoltak emlékére, és hangosan kimondjuk: Am Jiszráel cháj" - vagyis Izrael népe él, hangsúlyozta Hercog.

"Amikor egy kormány a szólásszabadság nevében olyan felvonulásokat engedélyez, ahol borzalmas jelszavak hangzanak el Izrael és a zsidók ellen; amikor szemet huny az egyre fokozódó uszítás felett; amikor ezzel párhuzamosan egyoldalú, nem a politikai megbékélést szolgáló, hanem a megosztottságot növelő politikai lépéseket tesz, amikor izraeli minisztereket és vezetőket bojkottál, akkor nem lepődhet meg azon, hogy a gyűlölet a perifériáról a központba csúszik, és a szavakból bűnös tettek lesznek" - bírálta a megemlékezésen az ausztrál kormányt a Cionista Világszövetség elnöke, Jákov Haguel.

(MTI)