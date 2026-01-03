Külföld :: 2026. január 3. 17:21 ::

Nagy-Britannia mossa kezeit Venezuela-ügyben

Nagy-Britannia semmiféle módon nem vett részt az Egyesült Államok venezuelai katonai akciójában - közölte szombaton Keir Starmer brit miniszterelnök.

A munkáspárti kormányfő brit médiaorgánumoknak nyilatkozva ugyanakkor nem volt hajlandó egyértelműen állást foglalni arra a kérdésre, hogy London elítéli-e a dél-amerikai országban végrehajtott amerikai hadműveletet.

Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy az amerikai fegyveres erők "nagyszabású támadást" hajtottak végre Venezuelában, ahol elfogták és elszállították Nicolás Maduro elnököt és feleségét.

Maduro ellen New Yorkban az amerikai bűnüldöző hatóságok hivatalos jogi eljárást indítottak kábítószerekkel és fegyverekkel kapcsolatos visszaélések címén.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy nem számít további katonai műveletekre Venezuelában.

Keir Starmer brit miniszterelnök a brit sajtónak nyilatkozva szombaton kiemelte, hogy sem az akció előtt, sem azóta nem beszélt Donald Trumppal. Hangsúlyozta azt is, hogy Nagy-Britannia "semmiféle módon" nem vett részt az amerikai katonai akcióban.

Arra a kérdésre, hogy elítéli-e az Egyesült Államok venezuelai fegyveres fellépését, Starmer úgy fogalmazott: mindig is hangoztatott álláspontja szerint a nemzetközi jogot tiszteletben kell tartani, de "a jelenlegi, gyors ütemben alakuló helyzetben tisztázni kell, hogy tényszerűen mi is történt, és ezután lehet továbblépni".

"Mindenekelőtt a tényekről szeretnék képet alkotni, és beszélni kívánok Trump elnökkel, de azt már most teljesen egyértelműen leszögezhetem, hogy nem voltunk részesei a venezuelai műveletnek" - tette hozzá a brit kormányfő.

A legnagyobb ellenzéki erő, a Konzervatív Párt szombat délutánig nem adott ki hivatalos nyilatkozatot, de Ed Davey, a londoni alsóház második legnagyobb ellenzéki frakcióját adó Liberális Demokraták vezetője közleményében kijelentette: Keir Starmernek el kell ítélnie "Trump illegális venezuelai akcióját".

Davey szerint Maduro jogtalanul hatalomra került brutális diktátor, de az amerikai katonai akcióhoz hasonló "törvénysértő támadások mindannyiunk biztonságát sértik".

A brit liberálisok vezetője szerint ugyanis Donald Trump a venezuelai fegyveres fellépéssel "zöld utat adott" a Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökhöz "hasonló figuráknak ahhoz, hogy büntetlenül megtámadhassanak más országokat".

Nigel Farage, a radikálisan EU- és bevándorlásellenes jobboldali Reform UK párt vezetője szerint ugyanakkor éppen az ilyen katonai akciók szolgálhatnak elrettentésül "a jövőbeni orosz és kínai agressziókkal szemben".

(MTI)