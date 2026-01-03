Külföld :: 2026. január 3. 20:41 ::

Estére Szijjártó is felébredt, de nem sok mindent mondott a "Caracasban végrehajtott amerikai akcióról"

A Caracasban végrehajtott amerikai akció kapcsán: magyar állampolgár nem került bajba az események során - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombat este a Facebookon.

A tárcavezető közölte: a venezuelai fővárosban egy olyan magyar állampolgár tartózkodik, aki konzuli védelemre regisztrált, vele a kapcsolatot felvették, jól van.



Szijjártó Caracasban 2023 novemberében (kép: Szijjártó Péter Fb-oldala)

"Két olyan magyar állampolgárról van tudomásunk, akik börtönben vannak Venezuelában, egyikük vidéki helyszínen, mely nem volt érintett, másikuk pedig a fővárosban, de azt a környéket sem érintették az események" - írta Szijjártó Péter.

Hozzátette: ha van olyan Venezuelában tartózkodó magyar állampolgár, aki nem regisztrált konzuli védelemre, baj esetén Caracasban a tiszteletbeli konzulunkhoz vagy a magyar érdekképviseletet ellátó holland konzulátushoz fordulhat, quitói nagykövetségünk pedig folyamatos ügyeletet tart.

Frissítés: Orbán sem éppen a szuverenista énjét vette elő

A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat este a Facebookon.

A kormányfő hozzátette: folyamatos kapcsolatban vannak a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában.

"A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

(MTI)