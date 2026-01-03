Külföld :: 2026. január 3. 22:48 ::

Macron demokratikus átmenetet szorgalmaz; Berlinnek időre van szüksége, hogy eldöntse, jogosnak tartja-e az amerikai beavatkozást

Emmanuel Macron francia elnök szombaton "békés, demokratikus átmenetet" szorgalmazott Venezuelában, ahol véleménye szerint a nép csak örülhet, hogy megszabadult a Maduro-diktatúrától. Friedrich Merz német kancellár úgy fogalmazott: Venezuelának megválasztott, legitim kormányra van szüksége.

"A hatalmat magához ragadva és az alapvető szabadságjogokat lábbal tiporva Nicolás Maduro súlyosan megsértette a saját népe méltóságát" - írta a francia elnök az X közösségi oldalon.

Az államfő szorgalmazta, hogy Edmundo González Urrutia, a 2024. évi elnökválasztás ellenzéki jelöltje minél előbb valósítsa meg a venezuelai nép akaratát tiszteletben tartó átmenetet.

Röviddel korábban Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter Maduro elfogását a nemzetközi joggal ellentétesnek nevezte, és úgy ítélte meg, hogy az országban "semmilyen tartós politikai megoldást nem lehet kívülről kikényszeríteni".

Emmanuel Macron szombaton telefonon tárgyalt Donald Trumppal és Javier Milei argentin elnökkel, valamint üzenetet váltott Luis Inácio Lula da Silva brazil elnökkel is - közölte az államfő környezete.

"Berlinnek időre van szüksége, hogy eldöntse, jogosnak tartja-e az amerikai beavatkozást"

Friedrich Merz német kancellár, aki szerint Maduro romba döntötte országát, kijelentette, hogy Venezuelának megválasztott legitim kormányra van szüksége.

"Most nincs idő politikai instabilitásra Venezuelában. A szavazóurnák által hitelesített legitim kormányhoz vezető rendes átmenetet kell biztosítani" - áll a kancellár által kiadott közleményben, amelyben azzal vádolta meg Madurót, hogy romba döntötte országát. Hozzátette ugyanakkor: Berlinnek időre van szüksége, hogy eldöntse, jogosnak tartja-e az amerikai beavatkozást.

"A legutóbbi választásokat elcsalták. Ezért világszerte sok ország nem ismerte el az elnökséget - tette hozzá Merz a 2024. évi elnökválasztásra utalva.

Pedro Sánchez elvtárs nem ismer el semmit

Pedro Sánchez spanyol kormányfő a X-en közölte: Spanyolország nem ismer el (...) egy olyan beavatkozást, amely sérti a nemzetközi jogot, mint ahogyan nem ismerte el Nicolás Maduro rendszerét sem.

Ez az amerikai beavatkozás "a bizonytalanság és a háborús uszítás felé taszítja a térséget" - tette hozzá a miniszterelnök, "igazságos és párbeszéd útján történő" átmenetet szorgalmazva.

A spanyol külügyminisztérium szombat reggel felajánlotta, hogy kész közvetítőként fellépni a válság békés megoldása érdekében.

A venezuelai ellenzék vezetője, a Nobel-békedíjas María Corina Machado úgy fogalmazott, hogy González Urrutiának haladéktalanul be kell töltenie az elnöki tisztséget.

Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor szombaton kijelentette, hogy az Egyesült Államok átveszi Venezuela irányítását, amíg egy "biztonságos" átmenetre nem kerülhet sor.

Delcy Rodrígez venezuelai alelnök szombaton a védelmi tanács ülésén kijelentette, hogy a kormány kész megvédelmezni Venezuelát, annak természeti erőforrásait, és Nicolás Maduro az "egyetlen elnök". Az alelnök a televízió által közvetített ülésen Maduro és felesége azonnali szabadon bocsátását követelte.

Hétfőn ENSZ-BT rendkívüli ülés lesz

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hétfőn közép-európai idő szerint 16 órakor tart rendkívüli ülést Venezueláról - közölte Oroszország új állandó ENSZ-képviselője, Dmitrij Poljanszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

(MTI)