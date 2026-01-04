Külföld :: 2026. január 4. 09:57 ::

A venezuelai legfelsőbb bíróság kinevezte az ügyvivő elnököt

A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek – írja az MTI.

A bírósági határozat szerint Rodríguez "a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét" gyakorolja annak érdekében, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét. A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro "kényszerű távollétében".



Delcy Rodriguez, Venezuela alelnöke a Nemzeti Szuverenitási és Béke Tanács ülésén Caracasban, 2025. szeptember 29-én (fotó: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters)

A döntést a venezuelai legfelsőbb bíróság egyik bírája, Tania D’Amelio olvasta fel országos rádió- és televízióadásban. A határozat kimondja, hogy Delcy Eloina Rodríguez Gómeznek "haladéktalanul" kell átvennie és gyakorolnia az elnöki tisztséggel járó valamennyi hatáskört, jogot és kötelezettséget.

Donald Trump a szombati sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy átveszik az irányítást, de arra nem tért ki, hogy valójában ki van hatalmon az országban.

Biztosítani akarjuk, hogy az átmenet megfelelően történjen, biztosítani akarjuk az amerikai gazdasági érdekeltségek és vagyontárgyak védelmét az országban. Vissza fogjuk állítani az olajkereskedelem megfelelő menetét. Garantálni fogjuk, hogy a venezuelai nép is részesedjen ezekből a javakból. Személyesen fogom ezt felügyelni – mondta Trump.

