Külföld :: 2026. január 8. 21:37 ::

Máris elkezdődtek a szabadlábra helyezések Venezuelában

A "béke jegyében teendő gesztusként" számos bebörtönzöttet szabadlábra helyeznek Venezuelában - jelentette be csütörtökön a caracasi parlament elnöke.

Jorge Rodríguez, aki Delcy Rodríguez ügyvezető elnök bátyja, azt nem közölte, hogy hány embert érint az intézkedés, és hogy milyen váddal börtönözték be őket.

Azt elmondta, hogy a szabadon engedendők között venezuelai és külföldi állampolgárok is lesznek.

A nemzetgyűlés elnöke közölte: "a békés együttélés érdekében a kormány és a állami intézmények jelentős számú venezuelai és külföldi elengedéséről döntöttek". Hozzátette, hogy "a kormány egyoldalú lépéséről" van szó.

A Foro Penal nevű emberi jogi szervezet szerint 806 politikai fogoly van a dél-amerikai országban, közöttük 175 katona. Sokakat közülük a 2024. évi, vitatott tisztaságú, Nicolás Maduro újraválasztásával végződő elnökválasztás utáni tüntetéseken vettek őrizetbe. A tüntetések után hivatalos adatok szerint 2400 embert vettek őrizetbe, közülük több mint 2200-at azóta elengedtek.

Az év vége körül már több tucatnyi politikai fogoly elengedéséről döntött a kormány, a büntetés-végrehajtási hatóságok szerint az intézkedések a békét, a párbeszédet és az igazságosságot voltak hivatottak szolgálni.

(MTI)