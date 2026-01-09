Külföld :: 2026. január 9. 09:42 ::

Trumpnak nem elég holmi szerződés, tulajdonként akarja megszerezni Grönlandot, akár a lakosság lefizetésével

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok tulajdonként akarja megszerezni Grönlandot, nem csupán szerződés formájában akar jogokkal rendelkezni.

Az elnök a New York Times-nak adott, csütörtökön megjelent interjúban kifejtette, hogy tulajdonosi jogviszony olyan lehetőségeket ad, amelyeket egy bérleti szerződés vagy egyezmény nem keletkeztet.

"A tulajdon olyan dolgokat és elemeket ad, amelyeket nem kap meg akkor, ha pusztán aláír egy dokumentumot" - fogalmazott Donald Trump.

J. D. Vance alelnök csütörtökön a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján úgy vélte, hogy az európai vezetőknek "komolyan kellene venniük az Egyesült Államok elnökét". "Amit kérünk európai barátainktól, az az, hogy vegyék annak a földdarabnak a biztonságát komolyabban, mert, ha nem teszik, akkor az Egyesült Államoknak kell valamit tennie ennek érdekében" - fogalmazott az alelnök újságírók előtt, hozzátéve, hogy ennek formája az elnöktől függ, és megjegyezve, hogy az Egyesült Államok folytatja a diplomáciai tárgyalásokat az európaiakkal, és minden, a kérdésben érintett szereplővel.

Az Egyesült Államok számára egy 1951-ben aláírt szerződés nyújtott széles jogokat arra, hogy - Dánia és Grönland egyetértésével - katonai támaszpontokat működtessen a földterületen.

Frissítés: Reuters: nem is a szigetet, az embereket "vásárolnák meg"

A Reuters több, névtelenséget kérő forrásra hivatkozva azt írja , hogy amerikai kormányzati körökben komolyan felmerült az az ötlet, hogy az Egyesült Államok közvetlen pénzkifizetésekkel próbálja meggyőzni a grönlandi lakosságot arról, hogy elszakadjanak Dániától, és hosszabb távon akár csatlakozzanak az USA-hoz.

A cikk szerint az eddig tárgyalt összegek fejenként 10 000 és 100 000 dollár (3,3 millió forint és 33 millió forint) között mozognak, ami a magasabb összeg esetében azt jelentené, hogy összesen közel 6 milliárd dollárt fizetne ki az USA Grönland mintegy 57 000 fős lakosságának.

A Fehér Ház hivatalosan nem erősítette meg a konkrét terveket, de Donald Trump amerikai elnök és tanácsadói nem tagadták, hogy vizsgálják egy „vásárlás” lehetőségét.

Az elképzelés része azoknak a különböző forgatókönyveknek, amelyeket a Fehér Ház mérlegel Grönland megszerzése céljából, a diplomáciai megoldásoktól a katonai fellépésig.

(MTI - 24)