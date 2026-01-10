Külföld :: 2026. január 10. 09:16 ::

Trump lelkesebben beszél a venezuelai olajról, mint a nagy amerikai cégek

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Fehér Házban tartott pénteki találkozón arra szólította fel a nagy amerikai olajvállalatok vezetőit, hogy legalább 100 milliárd dollár értékben ruházzanak be Venezuela olajiparának újjáépítésébe.

Trump a találkozó elején kijelentette: ha a meghívott cégek nem kívánnak részt venni a programban, más vállalatok készen állnak a belépésre. Az elnök szerint az Egyesült Államok és Venezuela "jól együttműködik" az ország leromlott energiainfrastruktúrájának helyreállításában, és amerikai vállalatok "százmilliárd dolláros nagyságrendben" fektetnének be az olajkitermelés bővítésébe. A sajtó kizárása mellett lefolytatott megbeszélések után Trump részletek közlése nélkül "nagyszerű találkozóról" és "egyfajta megállapodásról" tett említést.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok dönt arról, mely cégek léphetnek be a venezuelai piacra, és kormányzata kész garantálni a beruházók fizikai és pénzügyi biztonságát, bár ennek részleteit nem ismertette. Chris Wright energiaügyi miniszter szerint reális lehetőség az amerikai Export-Import Bank bevonása a projektek finanszírozásába a kockázatok csökkentése érdekében.

Az Exxon Mobil vezérigazgatója, Darren Woods szerint Venezuela jelenlegi jogi és gazdasági környezete "nem alkalmas befektetésre", és jelentős változásokra lenne szükség a jogi és kereskedelmi keretekben. A ConocoPhillips vezérigazgatója, Ryan Lance felidézte, hogy cége mintegy 12 milliárd dollárt veszített a korábbi venezuelai államosítások során. A Chevron vezetője a meglévő, korlátozott jelenlétről beszélt; a Chevron az egyetlen nagy amerikai olajcég, amely jelenleg is működik Venezuelában, vegyesvállalat formájában.

Venezuela a világ legnagyobb bizonyított kőolajkészletével rendelkezik, mintegy 303 milliárd hordóval, ami a globális tartalékok körülbelül 17 százaléka. A készletek túlnyomó hányada azonban nehézolaj, amelyet speciális technológiával lehet csak finomítani. Az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti finomítóinak egy része alkalmas a venezuelai nehézolaj feldolgozására.

(MTI)