A volt iráni császárné Párizsból szólította fel a hadsereget, hogy álljon a tüntetők oldalára

Farah Pahlavi egykori iráni császárné, az 1979-ben megbuktatott sah felesége felszólította kedden az Iszlám Köztársaság hadseregét, hogy "az iráni történelem e kritikus pillanatában" álljon a tüntetők oldalára. "Fontoljátok meg, hogy egy kormány túlélése és a vívmányok megőrzése sosem igazolhatja honfitársaitok vérének kiontását" - írta az X-en.





هم‌میهنان عزیزم،

رشادت، میهن‌دوستی و جانفشانی شما در این روزها احترام جهانیان را برانگیخته است و میلیون‌ها تن از کشورهای مختلف حمایت خود را از شما اعلام کرده‌اند. می‌دانم که تاریک‌اندیشان از هراس شنیدن صدای شما راه‌های… به ‌زودی آزادی را در کنار هم در ایران جشن خواهید گرفتهم‌میهنان عزیزم،رشادت، میهن‌دوستی و جانفشانی شما در این روزها احترام جهانیان را برانگیخته است و میلیون‌ها تن از کشورهای مختلف حمایت خود را از شما اعلام کرده‌اند. می‌دانم که تاریک‌اندیشان از هراس شنیدن صدای شما راه‌های… pic.twitter.com/RbNBFvXa4V January 13, 2026

"Csatlakozzatok fivéreitekhez és nővéreitekhez, mielőtt túl késő lesz, és ne kössétek sorsotokat a gyilkosokhoz" - hangoztatta a Párizsban élő, 87 éves Farah Pahlavi. "A holnap szabad Iránja a gyermekeiteké. Ne romboljátok le saját és családjaitok jövőjét azzal, hogy honfitársaitok halálát okozzátok!" - fűzte hozzá.

Az iráni tüntetőkhöz intézve szavait Farah Pahlavi azt írta: "gyermekeim, ne adjátok fel a reményt". "Legyetek erősek és higgyetek abban, hogy hamarosan közösen ünnepelhetitek a szabadságot Iránban, és hogy a fény győzedelmeskedni fog a sötétség felett" - fogalmazott.





Former Empress Farah Pahlavi, the mother of Crown Prince Reza Pahlavi, has issued a direct and forceful statement aimed at Iran’s military and security forces:



“Do not bind your future… Iran’s former Empress sends a stark message to the country’s armed forces: choose your side.Former Empress Farah Pahlavi, the mother of Crown Prince Reza Pahlavi, has issued a direct and forceful statement aimed at Iran’s military and security forces:“Do not bind your future… pic.twitter.com/Vxc98iQaT6 January 13, 2026

Hírügynökségek szerint kevéssé valószínű, hogy felhívása hatással lehet a biztonsági erőkre, ugyanis az államapparátusban továbbra is ellenszenv övezi az iráni monarchiát.

Farah Pahlavi az Egyesült Államokban élő Reza Pahlavi anyja. Az egykori trónörökös vezető szerepre aspirál az ellenzéken belül.





26 October 1967, Tehran, Iran



The solemn Imperial Coronation of Shah Mohammad Reza Pahlavi



Alongside his wife Farah Pahlavi (née Farah Diba), and their eldest son, Crown Prince Reza Pahlavi



Today, the entire world watches the fate of that child… The Persian Empire 👑26 October 1967, Tehran, IranThe solemn Imperial Coronation of Shah Mohammad Reza PahlaviAlongside his wife Farah Pahlavi (née Farah Diba), and their eldest son, Crown Prince Reza PahlaviToday, the entire world watches the fate of that child… pic.twitter.com/cHMaGCiRoN January 11, 2026

A teheráni vezetés a tömegtüntetések miatt az utóbbi napokban korlátozta a lakossági internetet, ezzel gyakorlatilag elvágva az irániakat a külvilágtól, és megbénítva a mindennapi életet. Ennek ellenére a helyi, hatóságok által erősen ellenőrzött tartalmú internet továbbra is elérhető, ahogy bizonyos taxis, futárszolgálatokhoz használható és online banki alkalmazások is működnek. Az AFP francia hírügynökség helyszínen lévő tudósítója szerint kedden helyreállították a nemzetközi telefonkapcsolatot is, viszont csak Iránból hívhatók külföldi számok, külföldről nem hívhatók irániak.

A fővárosban a kávézók és az utcák napközben zsúfolásig telve vannak, és az üzletek is nyitva tartanak, este azonban minden bezár, dacára annak, hogy nincs hivatalosan kijárási tilalom.

Kedd reggel a Teheráni Egyetem előtt egy kiégett mentőautó és egy tűzoltóautó állt, közelükben a kormány álláspontját hirdető plakáttal: "ezt a mentőautót a cionista rezsim (Izrael) szélhámosai támadták meg". Más transzparenseken is megrongált autók voltak láthatók, "ezek nem tüntetések" felirattal.

Az iráni újságok tömeges kormánypárti megmozdulásokról cikkeztek kedden, amelyeken való részvételre a teheráni vezetés az előző nap hívott fel. Az ultrakonzervatív Kajhán című lap "mélységesen megalázónak" nevezte ezeket az Egyesült Államok és Izrael számára. Teherán mindkét országot a tiltakozó akciók szításával vádolja.

Frissítés: Axios: Trump megbízottja titokban találkozott a száműzött iráni herceggel

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint Steve Witkoff, Donald Trump közel-keleti különmegbízottja a hétvégén titokban találkozott Irán száműzött hercegével, Reza Pahlavíval, akivel megvitatta az Iránban zajló eseményeket – írja az Axios.

A lap állítása szerint ez volt az első magas szintű találkozó az iráni „ellenzék” és a Trump-kormány között a 15 napja kezdődött tüntetések óta. Az Axios forrása szerint az amerikai száműzetésben élő Pahlaví arra törekszik, hogy a síita teokratikus rezsim esetleges bukása esetén átmeneti vezetőként térjen vissza Iránba. Az apja, Mohammad Reza Pahlaví nevét viselő herceg az elmúlt két hétben többször is szerepelt amerikai televíziós csatornákon, és arra szólította fel a Trump-kormányt, hogy támogassák a tüntetőket.

Az Axios szerint a Fehér Ház nemzetbiztonsági csapata kedd reggel megbeszélést tartott a tüntetésekre adható válaszokról, ám ezen az elnök nem vett részt. Trump később azt üzente a közösségi oldalán az iráni tüntetőknek, hogy tartsanak ki, mert „érkezik az amerikai segítség”.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő az Axiosnak azt mondta, hogy a kormányon belüli megfontolások még korai szakaszban vannak. „Jelenleg még nem állunk döntéshozatali fázisban a katonai akciót illetően” – mondta. Szerinte most még nehéz megjósolni, hogy Trump milyen döntést fog hozni az ügyben.

