Kanadai külügyminiszter: "a hatóságok kezei között" halt meg egy kanadai állampolgár Iránban

Meghalt egy kanadai állampolgár az iráni "hatóságok kezei között" - jelentette be Anita Anand kanadai külügyminiszter csütörtökön az X közösségi oldalon.

Az AFP hírügynökség kérdésére a külügyminisztérium egyik tisztségviselője elmondta, hogy információik szerint a kanadai áldozat az egyik tüntetésen vesztette életét.

Anita Anand a bejegyzésében hozzátette: ez annak tudható be, hogy "az iráni rezsim az emberéletek kirívó semmibevételével válaszolt az iráni nép békés tüntetéseire", amelyek "az országban tapasztalható elnyomás és folyamatos emberi jogsértések ellen bontakoztak ki". Hozzátette, hogy Kanada elutasítja a tüntetők ellen megnyilvánuló hatósági erőszakot, "amelynek azonnal véget kell vetni".

A kanadai kormány már kedden arra szólította fel az Iránban tartózkodó, körülbelül háromezer állampolgárát, hogy azonnal hagyják el az országot.

