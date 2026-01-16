Külföld :: 2026. január 16. 08:43 ::

Kína kész barátkozni Kanadával

Kína kész Kanadával együttműködni a kétoldalú kapcsolatok további javítása érdekében - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő pénteken Pekingben, amikor fogadta Mark Carney kanadai miniszterelnököt.

Carney 2017 óta az első kanadai miniszterelnök, aki hivatalos látogatást tett Kínában. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok helyreállítása állt.

A kanadai miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a megosztottság időszakában különösen fontos egy új stratégiai partnerség elindítása Kínával.

Hozzátette: a két országnak olyan ágazatokra kell összpontosítania, mint a mezőgazdaság, az agrár-élelmiszeripar, az energia és a pénzügyi szektor, amelyek mindkét fél számára jelentős gazdasági előnyökkel járhatnak.

A kedvező kilátások ellenére a két ország között továbbra is maradtak rendezetlen gazdasági és kereskedelmi kérdések.

Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök kormánya 2024-ben importvámokat vetett ki a kínai gyártású elektromos járművekre, arra hivatkozva, hogy a kínai gyártók állami támogatások révén tisztességtelen versenyelőnyhöz jutnak a globális piacon, ami veszélyezteti a kanadai autóipart.

Kína tavaly márciusban válaszul több mint 2,6 milliárd dollár értékű kanadai mezőgazdasági és élelmiszeripari termékre vetett ki vámokat, majd augusztusban a repcemagra is kiterjesztette az intézkedést. A kivetett importvámok következtében 2025-ben 10,4 százalékkal csökkent Kína kanadai árukból származó importja.

(MTI)