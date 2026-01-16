Külföld :: 2026. január 16. 09:16 ::

Tűz pusztított Szöul nyomornegyedében

Óriási tűz ütött ki Szöul egyik szegénynegyedében pénteken. A lángok megfékezésére több száz tűzoltót mozgósítottak.

A tűzoltóság szerint 300 ember küzd a lángokkal a dél-koreai főváros déli részén fekvő Gangnamban. Az érintett területen mintegy 100 ember él, aki közül 47-et kellett kitepelíteni. A hatóságok szerint nincsenek áldozatok.

A tűzoltók helyi idő szerint nem sokkal hajnali 5 után kapták a bejelentést, és nem sokkal később a második legmagasabb szintűre emelték a riasztást, mert félő volt, hogy a lángok egy közeli hegyre is átterjednek.

"Aludtam, amikor az egyik szomszéd ébresztett, hogy tűz van. Kiszaladtam és láttam, hogy minden lángol" - mondta egy helyi nő, aki 30 éve él a környéken. "Pár éve az ár vitte el majdnem mindenünket, most a tűz pusztítja el, ami maradt" - tette hozzá.

Jun Hodzsong dél-koreai közbiztonsági miniszter elrendelte, hogy minden embert mozgósítsanak, hogy mindenkit ki lehessen menteni, és mielőbb meg lehessen fékezni a lángokat.

Gangnam Szöul egyik legmódosabb negyede, ezen belül azonban az érintett Kurjongoot általában Szöul utolsó megmaradt nyomornegyedének szokták nevezni. A múlt század hetvenes és nyolcvanas éveiben jött létre, amikor közmunkák és építkezések miatt hajléktalanná vált emberek tömegesen telepedtek le ott engedély nélkül, és húztak fel rögtönzött házakat, amelyek gyakran tűzveszélyes anyagokból készültek. Kurjongot hamarosan újjáépítik, de a hatóságok szerint még most is él ott több mint 300 család.

(MTI)