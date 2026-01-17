Külföld :: 2026. január 17. 06:37 ::

"Nagyon enyhe mértékben" nőtt az internetforgalom Iránban szombatra virradóra - jelentette be az internetforgalmat figyelő NetBlocks.

A londoni székhelyű szervezet a közösségi médiában megjelent közleményében mindazonáltal felhívta a figyelmet arra, hogy országosan még mindig csupán két százalékot mértek.

Emberi jogi szervezetek szerint a január eleje óta tartó korlátozással Teherán igyekszik eltussolni a kormányellenes tüntetők elleni hatósági fellépés valós arányait.

A december 28-án kirobbant tiltakozáshullámnak a norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHR) jogvédő szervezet adatai szerint már több mint 3400 halálos áldozata van.

A NetBlocks már január elején figyelmeztetett, hogy az ilyen típusú cenzúra közvetlen fenyegetést jelent az Iszlám Köztársaság polgárainak biztonságára és jólétére egy "olyan pillanatban, amely kulcsfontosságú az ország jövője szempontjából".

(MTI)