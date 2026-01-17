Külföld :: 2026. január 17. 08:01 ::

Nílusi óriásgát: Egyiptom és Etiópia között is békéltetne Trump

Közvetítést ajánlott az amerikai elnök pénteken Egyiptom és Etiópia között a Níluson épített etiópiai óriásgát ügyében.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon leszögezte: egyetlen ország sem birtokolhatja egymaga a Nílus vízkészletét. Mint mondta, az ügy megnyugtató rendezése biztosítaná Egyiptom és Szudán számára a megfelelő vízhozamot aszály idején is, míg Etiópia elegendő mennyiségű áramhoz jutna, amelynek egy részét akár el is adhatná a másik két országnak.

Az Addisz-Abeba által a Kék-Níluson épített, tavaly szeptemberben átadott Etióp Újjászületés Nagy Gátja (GERD) nevű óriástározó miatt Egyiptom a vízhozam csökkenésétől tart, és hangsúlyozta, nem fogad el semmilyen, a folyóval kapcsolatos egyoldalú döntést.

A gátat 2011-ben kezdték építeni, azóta mind Egyiptom, mind pedig Szudán a vízhozam apadásáról számolt be.

Kairó, Kartúm és Addisz-Abeba több háromoldalú találkozót tartott az évek során, azonban nem jutott megegyezésre.

Az első Trump-kormányzat során az Egyesült Államok is igyekezett közvetíteni a felek között, a tárgyalások azonban 2020-ban zsákutcába jutottak.

(MTI)