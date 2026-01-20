Külföld :: 2026. január 20. 18:20 ::

Volt NATO-főtitkár: elég volt a Trumpnak való hízelgésből, ő csak az erőt tiszteli

Véget kell vetni a hízelgésnek, Európának kemény gazdasági válaszlépéseket kell tennie, ha az Egyesült Államok vámokat vet ki azokra a NATO-szövetségesekre, amelyek katonákat küldtek Grönlandra - jelentette ki Anders Fogh Rasmussen volt NATO-főtitkár és egykori dán miniszterelnök.

Former Danish Prime Minister Anders Fogh Rasmussen stated that Europe should respond forcefully to potential U.S. tariffs on NATO allies. pic.twitter.com/XW1qjpbqks January 20, 2026

Rasmussen szerint a NATO számára 1949-es megalapítása óta a legnagyobb kihívást jelenti az, hogy Trump igényt formált a Dániához tartozó Grönlandra. "A NATO jövője forog kockán" - figyelmeztetett Rasmussen, aki 2001 és 2009 között Dánia kormányfője, majd 2009 és 2014 között a NATO főtitkára volt.

"Lejárt a hízelegés ideje. Ez nem működik. A tény az, hogy Trump csak az erőt és az egységet tiszteli. Pontosan ezt kellene most Európának felmutatnia" - szögezte le a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva a svájci Davosban tartott Világgazdasági Fórumon.

Rasmussen elmondta, hogy nem akarja bírálni azokat a vezetőket, akik dicséretekkel halmozták el Trumpot, ugyanakkor szerinte itt az ideje, hogy Európa új megközelítést alkalmazzon.

A politikus hárompontos tervet javasolt a válság enyhítésére. A terv tartalmazza az 1951-es amerikai-dán megállapodás módosítását, amely lehetővé teszi az amerikai erők és katonai bázisok jelenlétét Grönlandon, erősített NATO-jelenléttel kiegészítve. Emellett tartalmaz egy befektetési egyezményt, amely segíti az amerikai és európai cégeket a grönlandi ásványkincsek kitermelésében, valamint egy úgynevezett stabilizációs és ellenállóképességi egyezményt, amely megakadályozza a kínai és orosz befektetéseket a kritikus szektorokban - fejtette ki Rasmussen.

Hozzátette, hogy a tervet még nem mutatta be dán vagy más tisztségviselőknek, de Davosban meg fogja vitatni a küldöttekkel.

(MTI)