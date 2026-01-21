Külföld :: 2026. január 21. 09:11 ::

Trump akár az ENSZ helyébe is léptetné a saját "béketanácsát"

Donald Trump amerikai elnök szerint az ENSZ-nek van létjogosultsága, de nem él a benne rejlő lehetőséggel, ezért a béketanács akár a helyébe is léphet.

Az elnök kedden, hivatalba lépésének első évfordulóján a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján adminisztrációjának eredményeit értékelte, és válaszolt kérdésekre.

"Bárcsak ne lenne szükségünk a béketanácsra" – fogalmazott, és kijelentette, hogy az ENSZ egyetlen olyan konfliktus rendezésében sem volt segítségére, amelyet az Egyesült Államok elnökeként az elmúlt egy évben rendezéshez segített.

Kérdésre válaszolva az elnök hangsúlyozta, hogy "nagy rajongója" az ENSZ-ben rejlő lehetőségnek, amivel az azonban soha nem élt, majd hozzátette, hogy az ENSZ-t "hagyni kell" tovább működni, pontosan a benne rejlő óriási potenciál miatt.

(MTI nyomán)