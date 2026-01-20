Külföld :: 2026. január 20. 22:29 ::

Majd meglátják - válaszolta Trump, amikor arról kérdezték, meddig menne el, hogy megszerezze Grönlandot

Donald Trump rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt társaságában. Az amerikai elnök nem sokkal korábban a Truth Socialön osztott meg egy bejegyzést, melyben élesen kritizálta a NATO-t.

Egyetlen ember sem, még egy elnök sem tett többet a NATO-ért, mint Donald J. Trump elnök. Ha én nem jöttem volna, most nem lenne NATO. A történelem szemétdombján lenne. Szomorú, de igaz – írta.

Trump a sajtótájékoztatón utalt rá, hogy hamarosan a davosi Világgazdasági Fórumra utazik. „Biztos vagyok benne, hogy nagyon boldogan várnak rám” – mondta.

Arról is beszélt, hogy „imádja Venezuelát”, a két ország kapcsolata kiváló, együttműködnek egymással, ami további gyümölcsöző üzleteket eredményezhet. Kiemelte azt is, hogy a venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado nemrég hatalmas megtiszteltetésben részesítette, amikor átadta neki a saját Nobel-békedíját. Hozzátette, hogy sokkal kevésbé tiszteli Norvégiát, mint korábban, hiszen megállított nyolc háborút, mégsem kapta meg az említett díjat.

Amikor arról kérdezték az elnököt, hogy milyen a kapcsolata Keir Starmer brit és Emmanuel Macron francia elnökökkel, Trump úgy fogalmazott, kedveli mindkettejüket, de „ők kicsit keményebbek, amikor nem vagyok ott”.

Egy újságíró arra volt kíváncsi, hogy az elnök meddig menne el Grönland megszerzése érdekében.

– Majd meglátják – válaszolta. Hozzátette, hogy a következő néhány napban több találkozója is lesz Grönland sorsával kapcsolatban. „Minden jól alakul” – jelentette ki.

Egy másik kérdés arra vonatkozott, hogy hajlandó lenne-e akár a NATO végső felbomlását is megkockáztatni Grönland megszerzéséért. „Megoldunk mindent úgy, hogy a NATO nagyon elégedett lesz, és mi is nagyon elégedettek leszünk” – mondta Trump, hozzátéve, hogy Grönlandra nemcsak nemzetbiztonsági, hanem „világbiztonsági” okokból is szüksége van az Egyesült Államoknak.