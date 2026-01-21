Külföld, Háború :: 2026. január 21. 13:26 ::

Norvégia sem csatlakozik Trump "béketanácsához"

Koszovó elfogadta Donald Trump amerikai elnök meghívását a Béketanácsba, és csatlakozik a szervezethez - közölte Vjosa Osmani köztársasági elnök szerdán. Norvégia nem vesz részt a Béketanácsban.

A koszovói államfő az X közösségi oldalon azt írta, megtiszteltetésnek tartja, hogy alapító tagként csatlakozhat a Béketanácshoz, és "vállt vállnak vetve" működhet együtt az Egyesült Államokkal egy biztonságosabb világ kialakításában - jelentette az MTI belgrádi tudósítója.

"Amerika segített békét teremteni Koszovóban. Ma Koszovó Amerika szilárd szövetségesekén készen áll arra, hogy segítse a béke fenntartását" - mondta Osmani.

Norvégia nem vesz részt az amerikai elnök által javasolt Béketanács munkájában, és ennek megfelelően a Davosban tartandó aláírási ceremónián sem - közölte Kristoffer Thoner államtitkár az AFP-nek nyilatkozva. Az illetékes szerint az amerikai javaslat egy sor kérdést vet fel, amelyek tisztázásához mélyebb párbeszédre van szükség az Egyesült Államokkal. Norvégia számára fontos, hogy a javaslat a létező struktúrák, köztük az ENSZ és Norvégia nemzetközi kötelezettségeinek keretei között maradjon - hangsúlyozta az államtitkár.

Eddig Argentína, Azerbajdzsán, az Egyesült Arab Emírségek, Fehéroroszország, Izrael, Kazahsztán, Magyarország, Marokkó, Üzbegisztán, Vietnám és most Koszovó jelezte csatlakozási szándékát. Eddigi hivatalos bejelentések szerint a meghívottak között van Oroszország, Kína, Kanada, Egyiptom, Törökország, India, Szlovénia, Thaiföld és az Európai Unió, mint szövetség. Franciaország bejelentette, hogy nem csatlakozik a szervezethez, amely aggodalmai szerint az ENSZ-t akarhatja felváltani közvetítőként a nemzetközi konfliktusokban. Svédország is nemet mondott, Csehország pedig közölte, hogy nem kapott meghívást, és nincs álláspontja az ügyben.

(MTI)