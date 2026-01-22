Külföld :: 2026. január 22. 06:53 ::

Örményország és Azerbajdzsán integrálhatja energiahálózatát

Örményország és Azerbajdzsán energetikai rendszereinek integrációját tervezi az áramkereskedelem elősegítése végett - közölte Nikol Pasinján örmény miniszterelnök.

A kormányfő parlamenti beszédében ugyanakkor nem említett sem ütemtervet, sem egyéb részleteket. Annyit közölt, hogy a lépés a Donald Trump amerikai elnökről elnevezett dél-kaukázusi stratégiai tranzitfolyosó tervébe illeszkedik.

Örményország és Azerbajdzsán tavaly augusztusban Washingtonban, Donald Trump amerikai elnök közvetítésével alá egy megállapodást, amelynek célja a két ország között évtizedek óta dúló konfliktus lezárása.

A megállapodás egy Örményországon átmenő tranzitzóna létrehozását irányozza elő, amely Azerbajdzsánt köti össze nyugatabbra, Örményország, Irán és Törökország között fekvő, Nahicseván nevű exklávéjával. Ez a folyosó, amely Baku régóta hangoztatott követelésének eleget tesz, a "Trump út a nemzetközi békéhez és prosperitáshoz" (TRIPP) nevet kapta.

Örményország 74 százalékos tulajdonrészt biztosít 49 évre az Egyesült Államoknak a TRIPP Fejlesztési vállalatban, amelynek kizárólagos feladata lesz a vasúti és közúti, távközlési, valamint az olaj- és gázszállítási infrastruktúra kiépítése a földsávon az örmény és amerikai külügyminiszterek egy korábbi közlése szerint. Mindemellett az egyezmény keretében Jereván megtartaná teljes szuverenitását határait, a vámokat, az adókat és a biztonságot illetően.

(MTI)