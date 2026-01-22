Külföld :: 2026. január 22. 22:25 ::

A grönlandi miniszterelnöknek fogalma sincs, miről állapodott meg Trump és Rutte a sziget jövőjét illetően

Alexander Stubb finn elnök csütörtökön a davosi Világgazdasági Fórumon a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette, hogy szeretné, ha a júliusi ankarai NATO-csúcstalálkozóra elkészülne az Északi-sarkvidék biztonsága növelésének terve.

Korábban Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy egy NATO-val kötött megállapodás teljes és állandó hozzáférést biztosít az Egyesült Államoknak Grönlandhoz. A NATO főtitkára, Mark Rutte szerint a szövetségeseknek fokozniuk kell elkötelezettségüket az Északi-sarkvidék biztonsága iránt, hogy elhárítsák Oroszország és Kína fenyegetéseit.

Stubb azt mondta, az Északi-sarkvidék biztonságának növelésére a tavaly júniusi hágai NATO-csúcson elfogadotthoz hasonló intézkedéscsomagot szeretne.

"Egy ideális világban elő tudnánk hozakodni valamivel az ankarai NATO-csúcsra" - mondta a finn államfő. Hangsúlyozta, hogy az Északi-sarkvidék biztonsági architektúrájának megerősítése szorosabb együttműködést jelentene a NATO észak-európai tagjai - Svédország, Finnország, Norvégia, Dánia és Izland -, valamint az Egyesült Államok és Kanada között.

Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter pozitívnak értékelte a davosi fórumon történt fejleményeket, bár szerinte továbbra is fennáll némi bizonytalanság. Elmondta, hogy Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszterrel és Mark Rutte NATO-főtitkárral közös hétfői megbeszélésükön leszögezték, hogy a szuverenitás, területi épség és a grönlandiak önrendelkezési joga nem képezi alku tárgyát. "A grönlandi kormány nem kérte a NATO főtitkárát, hogy Grönland nevében tárgyaljon, de a főtitkár ismertette Trump elnökkel álláspontunkat és a vörös vonalakat, amelyeket nem lehet átlépni" - mondta.

A Ritzau hírügynökség jelentése szerint grönlandi külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Trump és Rutte megbeszélésén "nem született hivatalos megállapodás Grönlandról", mivel a találkozón nem volt jelen sem a grönlandi kormány (Naalakkersuisut), sem a dán kormány képviselője.

"Nézőpontomból ez pozitív hír Davosból. Mindazonáltal még meg kell fogalmaznunk a fenntartásainkat, és kétségtelen, hogy sok munkánk lesz" - fűzte hozzá.

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök a sziget fővárosában, Nuukban tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, nem tudja, hogy miről állapodott meg Trump és Rutte a sziget jövőjét illetően, de hangoztatta, hogy a Grönland által meghatározott, szuverenitást érintő korlátokat a tárgyalásokon tiszteletben kell tartani.

(MTI)