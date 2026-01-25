Külföld :: 2026. január 25. 22:48 ::

A filoszemita Patrióták Európáért EP-frakciójának küldöttsége ment Izraelbe udvarolni Bibinek

Netanjahu vasárnap fogadta a Patrióták Európáért EP-frakció küldöttségét - közölte az izraeli kormányfő hivatala.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Miri Regev közlekedési miniszter a kormányfői hivatalban, Jeruzsálemben találkozott a Patrióták Európáért delegációjával - áll Netanjahu hivatalának közleményében. Netanjahu és Regev köszönetet mondtak az EP-képviselőknek "Izrael Állam iránti határozott és állandó támogatásukért, valamint az ország szuverenitásának, határainak és nemzeti identitásának bátor védelméért".

A "fgázai mészáros" a találkozón "a nyugati zsidó-keresztény civilizáció elleni támadásról" beszélt, amelyet a radikális iszlám vezet együttműködve a radikális baloldali erőkkel. Bár a két erőnek elvileg ellenségesnek kéne lennie egymással szemben, "egy dolog összekapcsolja őket: a zsidók és Izrael elleni gyűlölet" - mutatott rá az izraeli kormányfő hozzátéve, hogy meglátása szerint egyes európai államok "mindenféle ellenőrzés nélkül megnyitották határaikat".

Az izraeli kormányfő a delegációhoz intézve szavait azt mondta, képviselőkből álló csoportnak, hogy ők nem csak "szövetségesek és fegyvertársak", hanem "testvérek is egy döntő küzdelemben a világ jövőjéért". "A világot fenyegető legnagyobb veszély a militáns iszlám és a nukleáris fegyverek közötti kapcsolat" - figyelmeztetett Netanjahu.

Regev pedig azt hangsúlyozta, hogy "Európában vannak bátor vezetők, akik megértik, hogy Izrael küzdelme az ő küzdelmük is".



Fotó: Abir Sultan/Pool

Harald Vilimsky, a Patrióták-frakció osztrák alelnöke "történelmi horderejű találkozóról" beszélt. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) politikusait eddig kerülték Izrael vezető tisztségviselői szolidaritásból az osztrák zsidó kisebbséggel, amely nem hajlandó együttműködni a legnagyobb osztrák parlamenti párt vezető képviselőivel a pártban történt számos "antiszemita incidensre" hivatkozva.

Vilimsky szerint a találkozó nagyjából 45 percig tartott. "A Szabadságpárt történetében először fogadott Harald Vilimsky személyében hivatalosan (egy FPÖ) képviselőt az izraeli kormány, és személyesen is a miniszterelnök" - közölte az európai parlamenti képviselő.

A beszélgetés középpontjában - Vilimsky szerint - a radikális iszlám és Irán "expanzív stratégiája" állt (értsd: nem hajlandók Izrael kottájából játszani - a szerk.).

Vilimsky tovább nyalta Netanjahu hátsóját. Szerinte Netanjahu "éles elemzésével" nyűgözte le a résztvevőket - ismertette az osztrák politikus, aki Izraelt a terjeszkedő iszlamista tendenciákkal szembeni védőfalnak nevezte. Kijelentette, hogy nem elég határozottan fellépni az antiszemitizmus ellen, hanem ezt aktívan kell megtenni "egész Európában a radikális iszlamizációt elősegítő baloldali politikai erőkkel" szemben is.

(MTI nyomán)