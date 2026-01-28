Külföld :: 2026. január 28. 07:35 ::

Kína: Japánnak nincs joga nyilatkozni Tajvan kérdésében

Japánnak sem történelmi, sem jogi alapon nincs joga megjegyzéseket tenni Tajvan kérdésében – jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Kuo Csia-kun Takaicsi Szanae japán miniszterelnök közelmúltbeli kijelentéseire reagálva felszólította Tokiót, hogy hagyjon fel a Tajvan ügyével kapcsolatos feszültségkeltéssel.

A japán kormányfő hétfőn arról beszélt, hogy egy esetleges válsághelyzet esetén a Tajvani-szoros térségében az Egyesült Államok és Japán összehangolt lépéseket tehet állampolgáraik kimenekítésére, és hangsúlyozta, Japán nem hagyná magára szövetségeseit.

A japán fél megnyilvánulásai ismét rávilágítanak arra a szándékra, hogy Japán jobboldali politikai erői konfrontációt szítsanak, zavart keltsenek, és ürügyként használják fel a Tajvan körüli helyzetet az újrafelfegyverkezés előmozdítására, valamint a második világháború utáni nemzetközi rend megkérdőjelezésére – mondta Kuo.

Hozzátette: ezek a lépések súlyosan veszélyeztetik a térség békéjét és stabilitását, valamint aláássák a kínai-japán kapcsolatok politikai alapját.

Kuo emlékeztetett: Japán a múltban mintegy fél évszázadon át Tajvan gyarmatosítója volt, és súlyos bűncselekményeket követett el, ami miatt történelmi felelősséggel tartozik a kínai nép felé.

(MTI)