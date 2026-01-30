Külföld :: 2026. január 30. 21:39 ::

Európai Néppárt: a demográfia kérdése központi stratégiai ügy

A demográfia nem peremkérdés, hanem Európa "központi stratégiai ügye", amely a kedvezőtlen népesedési folyamatok megfordítását célzó, összehangolt európai uniós fellépést tesz szükségessé - hangsúlyozza az Európai Néppárt (EPP) pénteken Zágrábban elfogadott nyilatkozatában.

A dokumentum szerint egy zsugorodó, demográfiai erejét fenntartani nem képes Európa elkerülhetetlenül gyengébbé válik, és kevésbé lesz képes megvédeni polgárait, gazdaságát és értékeit az egyre versengőbb és bizonytalanabb világban.

A nyilatkozat figyelmeztet: a jelenlegi trendek fennmaradása esetén az Európai Unió 2070-re a világ népességének mindössze mintegy négy százalékát adná, szemben a 20. század eleji közel egynegyedes aránnyal.

(Magyarország 1,31-gyel ez alatt teljesít, hiába vannak túlteljesítő cigányaink is szép számmal - a szerk.). Mindez fokozódó terhet ró a nyugdíjrendszerekre, a munkaerőpiacra és az egészségügyi ellátásra, miközben a munkaerőhiány enyhítésére az EU egyre inkább harmadik országokból érkező munkavállalókra támaszkodik. Az EU elöregedéssel, elnéptelenedéssel és alacsony születési rátákkal szembesül. A termékenységi mutatók valamennyi tagállamban az egyszerű reprodukcióhoz szükséges 2,1 gyermek/fő alá estek, az uniós átlag mintegy 1,38. Mindez fokozódó terhet ró a nyugdíjrendszerekre, a munkaerőpiacra és az egészségügyi ellátásra, miközben a munkaerőhiány enyhítésére az EU egyre inkább harmadik országokból érkező munkavállalókra támaszkodik.

A nyilatkozat szerint a válasz csak összehangolt uniós fellépés lehet. Az EPP az ifjabb nemzedékekbe történő beruházás és egy "hosszú élet társadalmának" kiépítése mellett érvel, nem pusztán a munkában töltött évek meghosszabbításával, hanem az egészségesebb, képzettebb és produktívabb élet feltételeinek megteremtésével minden életkorban.

A dokumentum kulcselemként említi a megfizethető gyermekellátást, a megfelelő lakhatást, az egésznapos oktatást, a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a szülői szerepet értékelő társadalmi környezetet.

A nyilatkozat felidézi: a demográfia "Horvátország kezdeményezésére" vált stratégiai uniós kérdéssé, majd 2019-től az Európai Bizottság külön portfóliójába került. Az EPP megerősíti: a demográfiai megújulásnak az uniós versenyképességgel, biztonsággal, valamint az energia- és technológiai szuverenitással azonos súlyú stratégiai célként kell megjelennie, és egy átfogó európai demográfiai stratégia kidolgozását sürgeti.

Az EPP-hez tartozó pártok vezetői pénteken és szombaton informális találkozón vesznek részt a horvát fővárosban. A tanácskozás szombati napján áttekintik, milyen irányt vegyen a pártcsalád 2026-ban, miként őrizhetők meg alapjai, a kereszténydemokrata értékek, valamint azt is megvitatják, hogyan lehet hatékonyan fellépni a populizmussal szemben.

(MTI)