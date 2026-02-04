Külföld :: 2026. február 4. 07:43 ::

Németországban a legmagasabb az idősebb dolgozók aránya az EU-ban

Az Európai Unió államai közül Németországban a legmagasabb az 55-64 éves korosztály aránya a munkavállalók körében a német szövetségi statisztikai hivatal által idézett Eurostat-adatok szerint.

Németországban az 55 és 64 év közötti munkavállalók aránya 24 százalék, ami jóval meghaladja az uniós átlagot (20,1 százalék). Olaszország (23) és Bulgária (22,3) szintén az átlag feletti értéket mutat, míg Máltán az idősebbeknek mindössze 11 százaléka dolgozik.

A magas német arány egyik fő oka az elöregedő népesség, valamint az, hogy a munkavállalók egyre hosszabb ideig dolgoznak. Az elmúlt évtizedekben nőtt az átlagos nyugdíjba vonulási életkor, miközben a nyugdíjkorhatárt fokozatosan emelték, és a korai nyugdíjazási lehetőségeket megszüntették.

A németek 2024-ben átlagosan 64,7 évesen mentek nyugdíjba, míg 20 évvel korábban még átlagosan 63 évesen - idézi a statisztikai hivatal a német nyugdíjbiztosítók szövetségének adataiból.

A munkaerő korösszetétele az idősebb generáció felé tolódik, ami hosszú távon jelentős gazdasági és társadalmi kihívásokat vet fel az ország számára.

A német gazdaság egyre inkább a külföldi munkaerőre támaszkodik az üresen maradt állások betöltéséhez; Friedrich Merz kancellár kormánya ezért egy olyan aktív nyugdíjazási programot vezetett be, amely adómentes juttatást biztosít a törvényes nyugdíjkorhatár után tovább dolgozó munkavállalóknak.

(MTI)