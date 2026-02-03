Külföld :: 2026. február 3. 15:03 ::

A NASA hidrogénszivárgás miatt márciusra halasztotta az Artemis-2 holdmisszió indítását

Februárról márciusra halasztotta az Artemis-2 holdmisszió indítását az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatala (NASA), miután a héten végrehajtott tesztelés során hidrogénszivárgást észleltek a rakétarendszer egyik kritikus eleménél.

A szivárgás a rakéta központi fokozatának illesztőegységénél történt, ahol a folyékony hidrogént eljuttatják a hajtóművekhez. A teszt során kétszer is le kellett állítani a hidrogén feltöltését a rakéta alján történő felhalmozódás miatt. A tesztelést emellett időszakos hangkimaradások, valamint a kapszula lezárásának elhúzódása is megnehezítette.

A rakétát a Kennedy Űrközpontban töltötték fel hidrogénnel és oxigénnel, több mint 2,6 millió liter mennyiségben. A feltöltést és az előkészületeket a hideg miatt csak késve tudták megkezdeni.

A NASA keddi bejelentésében kiemelte: a missziót az űrhajósok biztonságát és a sikeres indítást szem előtt tartva halasztották el. Az űrhivatal hangsúlyozta, hogy problémák indulás előtti feltárása a küldetés sikerét támogatja, a márciusi indítás pedig lehetőséget ad a csapatoknak az adatok teljes áttekintésére és újabb tesztek elvégzésére.

A küldetésre kijelölt négy űrhajós - három amerikai és egy kanadai - január 21-e óta karanténban tartózkodott, melyet a halasztás miatt elhagyhatnak, de az új indítás előtt újból karanténba kell vonulniuk.

Az Artemis-2 misszió várhatóan tíz napig tart. A legénység a Hold mellett elrepülve megkerüli annak túlsó oldalát, majd visszatér a Földre, miközben folyamatosan teszteli az Orion kapszula életfenntartó rendszereit és más létfontosságú berendezéseit. A kapszulát nem állítják Hold körüli pályára, és leszállást sem hajtanak végre.

A küldetés célja a tartós holdi jelenlét megteremtése.

(MTI nyomán)