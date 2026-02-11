Külföld :: 2026. február 11. 18:58 ::

NATO-főtitkár: a szövetség Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására

Mivel az Északi-sarkvidék egyre fontosabb a kollektív biztonság szempontjából, a NATO-tagországok csütörtökön elindították a Sarkvidéki Őrszem (Arctic Sentry) programot - jelentette be a NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán.

A tagállamok védelmi miniszereinek csütörtöki találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján Mark Rutte hangsúlyozta, a program elindítását Oroszország fokozott térségbeli katonai tevékenysége és Kína Északi-sarkvidék iránti növekvő érdeklődése tette kulcsfontosságúvá.

A program célja az egész térség és a teljes észak-atlanti szövetség biztonságának szavatolása - húzta alá Rutte.

Közölte, a program egyesíti a szövetség erejét, összehangolja a tagországok északi-sarkvidéki tevékenységeit egy átfogó operatív megközelítésen keresztül. A szövetség rendszeres gyakorlatokat tervez a térségben, biztosítva, hogy minden körülmények között készen álljon a harcra vagy a katonai műveletekre. A gyakorlatok több tízezer embert és felszerelést érintenek, erre szükség van ahhoz, hogy egy esetleges fellépés sikeres legyen az arktiszi körülmények között - mondta.

A NATO keretében tett erőfeszítések nemcsak a szövetség régióban betöltött pozícióját erősítik, hanem közös megoldást biztosítanak az Északi-sarkvidéken jelentkező kihívásokra, megmutatva, hogy a katonai szövetség minden problémát gyorsan és hatékonyan kezelni tud - húzta alá.

"Finnország és Svédország tagsága nagymértékben növeli a NATO jelenlétét a régióban és az északi-sarkvidéki képességeinket" - fogalmazott.

A NATO júliusban tervezett ankarai csúcstalálkozóját is előkészítő találkozóval kapcsolatban Rutte úgy fogalmazott: "célunk, hogy a NATO-t erősebbé tegyük a védelmi beruházásainkat és a védelmi iparunkat érintő kötelezettségvállalásaink teljesítésével, elrettentési képességünk és védelmünk megerősítésével, valamint Ukrajna támogatásának fenntartásával".

A NATO-főtitkár kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a védelemhez és az elrettentéshez szükséges képességek rendelkezésre álljanak, amelyet - szavai szerint - a védelmi ipari bázis fejlesztése szavatolhat.

"Többet kell termelnünk. Ez több légvédelmet, több lőszert és erősebb ellátási láncokat jelent a szövetség egészében. Gyorsabban kell haladnunk, új technológiákat kell bevezetnünk, fel kell gyorsítanunk a beszerzést, és biztosítanunk kell, hogy védelmi iparunk gyorsan és nagy léptékben tudjon teljesíteni" - fogalmazott Rutte, majd hozzátette: ezen erőfeszítésekre az Atlanti-óceán mindkét partján szükség van.

Közölte: a csütörtöki találkozóhoz csatlakozik Ukrajna új védelmi minisztere is, akivel a szövetségesek megvitatják, hogyan fokozhatják a NATO ukrajnai támogatását, és miként tehetik azt hatékonyabbá. Kijelentette: az Ukrajnának nyújtott támogatást fenn kell tartani, anélkül ugyanis az ország nem tudja folytatni a harcot, és nem tudja biztosítani a békét. Közölte továbbá, a biztonsági garanciák biztosítását megelőzően a békemegállapodás elfogadására van szükség.

A főtitkár létfontosságúnak nevezte az úgynevezett Pearl kezdeményezést, amelynek keretében amerikai felszereléseket szállítanak Ukrajnának a NATO-tagországok és partnereik finanszírozásával. A kezdeményezésen keresztül nyújtott támogatás minden egyes nap életeket ment Ukrajnában - hangoztatta Rutte, majd hozzátette: az Ukrajnának nyújtott összes katonai támogatás 99 százaléka a NATO-tagországoktól és -partnerektől származik.

(MTI)