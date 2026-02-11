Külföld :: 2026. február 11. 20:35 ::

Lengyelország sem csatlakozik a Béketanácshoz

Lengyelország nem vesz részt a Donald Trump amerikai elnök által a globális konfliktusok kezelésére létrehozott Béketanács munkájában - jelentette be szerdán Donald Tusk miniszterelnök, intézményi és jogi aggályokra hivatkozva. Hozzátette: nem zárja ki Varsó csatlakozását, amennyiben a tanács működése a jövőben egyértelművé és átláthatóvá válik.

A miniszterelnök a lengyel kabinetülés előtt nyilatkozva kifejtette, hogy a tanács irányadó elvei, jogi státusza, konkrét céljai - különösen a Gázai övezet újjáépítésével kapcsolatos célkitűzései -, valamint a felépítését érintő egyes alkotmányossági aggályok miatt Lengyelország nem vesz részt a Béketanács munkájában. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Lengyelország és az Egyesült Államok kapcsolatai továbbra is prioritást élveznek, és a helyzet változása esetén Varsó részvételét sem zárta ki.

Tusk elmondta, hogy a lengyel nagykövetség meghívást kapott Washingtonba a Béketanács február 19-re tervezett alakuló ülésére. "A meghívás vagy a lengyel miniszterelnöknek vagy a lengyel elnöknek szólt, és továbbra is érvényes" - tette hozzá.

Lengyelország Béketanácsban való részvétele a Nemzetbiztonsági Tanács (RBN) szerdai ülésének napirendjén is szerepelt, amelyet a lengyel államfő hívott össze, és amelyen Tusk is jelen volt. Karol Nawrocki elnök az ülésen elmondta: bár ismeri a kormány aggályait, a probléma nem az, hogy a kormánynak kétségei vannak Lengyelország esetleges tagságával kapcsolatban, hanem az, hogy nem fogalmazott meg konkrét álláspontot a kérdésben, és nem továbbított erről elemzést az államfői hivatalba. Felszólította a kormányt, hogy tegyen konkrét, tényekre alapuló javaslatot.

"A lengyel államnak felelősségteljes döntésre van szüksége, nem pedig kényelmes hallgatásra" - fogalmazott az elnök. Hozzátette: bárkivel kész tárgyalóasztalhoz ülni, amennyiben az a lengyel állam érdekeit szolgálja.

A svájci Davosban januárban megalakult Béketanács a Gázai övezet újjáépítésének felügyeletére jött létre, célkitűzései azonban időközben kiterjedtek a globális konfliktusok szélesebb körű kezelésére is. Határozatlan ideig Trump vezeti a testületet, a tanácstagok mandátuma három évre szól, emellett állandó tagságot kaphat minden olyan állam, amely legalább egymilliárd dollárral hozzájárul a költségvetéshez. A testülethez Magyarország is csatlakozott.

Az amerikai elnök korábban jelezte, elképzelhetőnek tartja, hogy a testület a jövőben felváltja az ENSZ-t, amely szerinte nem működik kellő hatékonysággal.

(MTI)