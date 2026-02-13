Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. február 13. 23:35 ::

Zsidókat akartak ölni az iszlamisták - a keresztények halála csak "pótlólagos jutalom" lett volna

Zsidók elleni tömeges merényletet tervező terroristákat ítélt életfogytiglani börtönre pénteken az északnyugat-angliai Preston koronabírósága.

A vádirat szerint a két férfi Manchesterben akarta elkövetni a terrorcselekményt.



Walid Saadaoui és Amar Hussein a zsidókat gyűlöli jobban, de a keresztényeket is csak holtan szereti (fotó: CPS)

A bírósági végzés alapján az elsőrendű vádlottnak, Walid Saadaouinak legalább 37, társának, Amar Husseinnek minimum 26 évet kell rács mögött töltenie, mielőtt szóba kerülhet feltételes szabadlábra helyezésük.

Saadaoui 2023 végén vette fel a kapcsolatot a merényletterv ügyében egy online felületen valakivel, akiről azt hitte, hogy hozzá hasonló szélsőséges nézeteket vall a zsidósággal szemben.

Az illető azonban valójában a brit elhárítás (MI5) titkos műveleti ügynöke volt, aki a bírósági eljárás során - tényleges személyazonosságának védelmében - csak a "Farouk" álnéven szerepelt.

Walid Saadaoui arra a meggyőződésre jutott, hogy "Farouk" automata tűzfegyvereket tud Nagy-Britanniába csempészni, és a két terroristajelölt ezekkel a fegyverekkel akarta elkövetni a támadást a manchesteri zsidó közösség ellen.

A tárgyaláson elhangzott, hogy a két férfi hónapokig dolgozott a merényletterven, felderítő tevékenységet végeztek különböző manchesteri zsidó intézmények környékén, és a délkelet-angliai Dover kikötőjébe is ellátogattak, abban a hiszemben, hogy "Farouk" majd ott csempészi be Nagy-Britanniába a lőfegyvereket.

A két terrorista hozzájutott két gépfegyverhez, egy félautomata kézifegyverhez és csaknem 900 töltényhez, de a bírósági tárgyaláson elhangzott, hogy ezeket a fegyvereket és a muníciót a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztályának északnyugat-angliai tagozata szállította. Az ügyosztály emberei előzőleg hatástalanították ezeket fegyvereket, és a nap 24 órájában figyelték hollétüket.

Saadaouit és Husseint végül 2023. május 8-án vették őrizetbe Manchester egyik városrészében, Boltonban.

A tárgyaláson elhangzott: a tunéziai származású Saadaoui közölte "Faroukkal", hogy első számú célpontjának a manchesteri zsidókat tekinti, "de ha sikerül keresztényeket is megölni, az pótlólagos jutalom lesz".

Sir Stephen Watson, a manchesteri rendőrség főparancsnoka a büntetőper során úgy fogalmazott, hogy "a terroristajelöltek zsidógyűlölete nem ismert határokat", és tömegmészárlásra készültek a manchesteri zsidó közösség ellen.

Watson helyettese, Rob Potts, az északnyugat-angliai terrorizmusellenes rendőrségi ügyosztály műveleti főnöke a tárgyaláson kijelentette: ha a merénylettervet sikerült volna végrehajtani, az potenciálisan minden idők egyik legvéresebb nagy-britanniai terrortámadásának bizonyulhatott volna.

A merénylettervről Walid Saadaoui testvére, Bilel Saadaoui is tudott. Őt a prestoni koronabíróság hatévi börtönre ítélte pénteken azon a címen, hogy nem tájékoztatta a rendőrséget a készülő terrorcselekményről.

Manchesterben tavaly ősszel már volt egy antiszemita indíttatású terrortámadás.

Október 2-án, jóm-kipúr napján - a zsidó vallás legfontosabb ünnepén - egy szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie gázolásos és késeléses merényletet követett el a város legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál.

Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

(MTI)