Morcos miniszter: a kormány négy hónapos határidőt szabott hadseregének a Hezbollah leszerelésére

A libanoni kormány hétfőn bejelentette, hogy a hadsereg négy hónapos határidőt szabott az ország déli részén tevékenykedő Hezbollah síita milícia leszerelésére irányuló katonai terv második szakaszának végrehajtására.

A libanoni kormány elkötelezte magát az Irán-barát Hezbollah leszerelése mellett, amely 2024 novemberében meggyengülve került ki az Izraellel vívott háborúból.

A hadsereg januárban jelezte, hogy végrehajtotta a leszerelési terv első szakasztát az izraeli határ és a Litani folyó közötti területen. A második szakasz a folyótól északra fekvő területet érinti.

"Négy hónapos ütemterv van, amely a rendelkezésre álló kapacitások, az izraeli támadások és a terepen felmerülő akadályok függvényében meghosszabbítható" - jelentette be Paul Morcos libanoni információs miniszter egy sajtótájékoztatón, miután a hadsereg parancsnoksága tájékoztatta a kormányt.

A Hezbollah nem hajlandó leadni fegyvereit a Litani folyótól északra fekvő, a második szakaszban érintett területen. Az izraeli csapatok pedig továbbra is öt stratégiai pontot tartanak megszállva libanoni területen, annak ellenére, hogy a fegyverszünet előírja visszavonulásukat.

Izrael azzal vádolja a Hezbollahot, hogy újra felfegyverkezik, a libanoni hadsereg előrehaladását elégtelennek tartja, és rendszeresen bombázza az ország déli részét.

A libanoni kormány hétfői ülése előtt Náim Kászem, a siíta radikális szervezet vezetője kijelentette, hogy "a libanoni kormány súlyos bűnt követ el azzal, hogy a leszerelésre koncentrál, mert ez az izraeli agresszió céljait szolgálja".

"Hagyjanak fel minden, a fegyverek korlátozására irányuló intézkedéssel!" - szólított fel televíziós beszédében, és kijelentette, hogy részben a kormány "egymást követő engedményei" a felelősek Izrael folyamatos támadásaiért.

(MTI)