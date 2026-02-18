Az iráni küldöttek az Egyesült Államokkal Ománban tartott nukleáris tárgyalások első fordulóján felajánlották, hogy a dúsított uránkészletüket – amely becslések szerint elegendő lenne 12 nukleáris bomba elkészítéséhez – átadják Oroszországnak. Emellett Irán akár három évre is hajlandó lenne felfüggeszteni az urándúsítást.
A The Wall Street Journal értesülései szerint az ígéret ugyanakkor keveset változtat a helyzeten, mivel Irán feltehetően már 2025 júniusában leállította a dúsítást, miután az amerikai légicsapások megbénították a főbb nukleáris létesítményeit. A készletek nagy része az elpusztított létesítmények romjai alatt található.
A tárgyalások második fordulóját február 17-én Genfben tartották.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerint az egyeztetések tartalmasak voltak: mindkét fél javaslatokat tett egy megállapodás alapjainak kidolgozására, és megállapodtak abban, hogy két héten belül írásban is rögzítik álláspontjaikat. Az iráni tárgyalók Donald Trump megbízottjaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel folytattak eszmecserét.
„Ez nem jelenti azt, hogy gyorsan megállapodásra jutunk, de legalább megkezdődött az odavezető út” – mondta Aragcsi a tárgyalásokat követően.
(WSJ - Portfólió)