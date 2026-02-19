Külföld, Háború :: 2026. február 19. 20:03 ::

Kémkedéssel vádolt izraelit ítéltek börtönbüntetésre Észtországban

Észtországban hat és fél évi börtönbüntetésre ítéltek csütörtökön egy izraeli állampolgárt, mert Oroszország javára kémkedett.

Az illetékes bíróság tájékoztatása szerint az 50 éves férfit abban találták bűnösnek, hogy 2016-tól kezdődően tavalyi elfogásáig az észt nemzetbiztonságot aláásó tevékenységet folytatott, kényes információkat osztva meg az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB).

A balti állam vádhatósága közölte, hogy a férfi az ország rendvédelmi szerveinek és biztonsági szolgálatainak működésével, illetve nemzetbiztonsági létesítményekkel kapcsolatos értesüléseket osztott meg elektronikus eszközök és személyes találkozók útján FSZB-ügynökökkel Oroszországban.

Az ügyészség szerint a férfi információkat nyújtott olyan személyekről is, akiket esetlegesen be lehet szervezni Oroszország javára végzendő fedett tevékenységekre.

Az izraeli férfi az ügyészség szerint szabotázscselekményekben is részt vett, és segített az FSZB-nek egy olyan szökési kísérlet megszervezésében, amelynek során egy Észtországban elfogott, az amerikai Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) által körözött férfit szöktettek volna át Oroszországba.

Az ítélet nem jogerős, fellebbezést lehet benyújtani ellene.

(MTI)