2026. február 21. 07:57

Ismét drogcsempészettel gyanúsított hajóra mértek csapást Csendes-óceánon

Újabb feltételezett drogcsempész hajóra mért csapást az Egyesült Államok hadserege a Csendes-óceán keleti régiójában, a műveletben hárman meghaltak - tájékoztatott az amerikai haderő déli parancsnoksága (SOUTHCOM).

Az X-en közzétett pénteki bejelentés szerint a parancsnokság olyan hírszerzési adatok birtokába jutott, amelyek szerint a szóban forgó hajó kábítószert szállított.

Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, a gyanú szerint kábítószert csempésző hajókat, december végén pedig csapást mértek Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak.

A fél év óta tartó támadásokban - amelyeket többször értek nemzetközi bírálatok, a többi között az ENSZ részéről is - hivatalos adatok szerint már több mint 130-an vesztették életüket.

(MTI)