Külföld, LMBTQP+ :: 2026. február 21. 16:06 ::

Az OpenAI már hónapokkal a tragédia előtt tudta, hogy a kanadai mészárló erőszakos cselekedetre készülhet, de nem szóltak a hatóságoknak

Miközben a gyászoló kanadai kisváros, Tumbler Ridge lakói az ország történetének egyik legvéresebb iskolai lövöldözésének áldozatait siratják, súlyos kérdések merültek fel a technológiai óriáscégek felelősségével kapcsolatban. Kiderült: az OpenAI már tavaly nyáron azonosította az elkövetőt, Jesse Van Rootselaart mint potenciális veszélyforrást, mégsem értesítették a hatóságokat.

Mint ismert, legalább nyolc ember meghalt, és több mint huszonöten megsérültek egy kanadai iskolai lövöldözésben Brit Columbiában. A múlt hét kedden történt események sorozata egy családi házban vette kezdetét a mindössze 2400 fős, összetartó közösségben. A 18 éves Jesse Van Rootselaar először 39 éves édesanyjával és 11 éves mostohatestvérével végzett, majd fegyvereivel a Tumbler Ridge Secondary School felé vette az irányt.

A mindössze 160 diákot számláló iskolában aztán elszabadult a pokol. A 13:30-kor érkező bejelentés után a rendőrség két percen belül a helyszínre ért, de addigra a támadó már végzett egy 39 éves tanárnővel és öt, mindössze 12-13 éves diákkal. A lövöldözésben további huszonöten megsérültek, többen jelenleg is az életükért küzdenek. Az elkövető végül magával is végzett.

Az AI már hónapokkal ezelőtt „látta” a veszélyt

A tragédia utáni nyomozás során megdöbbentő részlet látott napvilágot: a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI már 2025 júniusában megjelölte Van Rootselaar felhasználói fiókját. A cég belső biztonsági rendszerei „erőszakos tevékenységek előmozdítása” miatt észlelték a profilt.

A San Franciscó-i székhelyű vállalat elismerte, hogy mérlegelték a Kanadai Királyi Lovasrendőrség (RCMP) értesítését, ám végül elvetették az ötletet.

Indoklásuk szerint a fiók tevékenysége akkor még nem érte el azt a „kritikus küszöböt”, amely egyértelmű, közvetlen és hitelt érdemző fizikai fenyegetésre utalt volna.

Az OpenAI végül csak a fiók letiltása mellett döntött 2025 júniusában. „Proaktívan megkerestük a Lovasrendőrséget az egyénre és a ChatGPT-használatára vonatkozó információkkal, és továbbra is támogatjuk a nyomozást” – nyilatkozta a cég szóvivője, miután a mészárlást követően már átadták az adatokat.