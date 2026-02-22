Légitámadást intézett a pakisztáni hadsereg iszlamisták ellen Afganisztánban vasárnap hajnalban, afgán közlés szerint a műveletnek számos halálos áldozata volt.
Attaullah Tarar pakisztáni tájékoztatási miniszter az X közösségi oldalon jelentette be, hogy a határ mentén csaptak le olyan fegyveresek búvóhelyeire, akik Pakisztánban hajtanak végre támadásokat. Közlése szerint elsősorban a Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezethez tartozó célpontokat támadtak.
हमारे गाँव मे एक कहावत है। "कदुआ पर सितुआ चोख" अफ़ग़ानिस्तान सीमा पर पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक। हमले मे 17 लोगो के मौत की पुष्टि हुई है जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। #Airstrike#Afganistan#Taliban #pakistan #BreakingNewspic.twitter.com/T7f1Fo2xcZ— Amit Jha 🚩🚩 (@premjha95) February 22, 2026
A miniszter hozzátette, hogy országa a béke és stabilitás fenntartásáért küzd a régióban, a kormányzat elsődleges szempontja a lakosság biztonságának garantálása.
Zabihullah Mudzsahid, az afganisztáni kormányzat szóvivője arról számolt be, hogy a támadásnak több tucat halálos áldozata és sebesültje volt, köztük nők és gyermekek is. Közlése szerint a támadások polgári célpontokat értek.
A pakisztáni kormányzat az elmúlt hetekben már többször jelezte, hogy a TTP fokozta tevékenységét az afganisztáni határ mentén, és fő célpontjai a biztonsági erők.
A mostani támadás előtti napon az ország északkeleti részében öngyilkos merénylő támadt egy biztonsági erőkből álló konvojra, és megölt egy magas rangú katonatisztet.
A hét elején Hajbár-Pahtunhva tartományban a TTP egy biztonsági ellenőrzőpontnál követett el merényletet, amelyben 11 pakisztáni katona meghalt.
(MTI)