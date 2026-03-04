Külföld, Gazdaság :: 2026. március 4. 14:04 ::

A Volkswagen 35 ezer állást épít le 2030-ig

A Volkswagen autógyártó a nehéz iparági környezet ellenére stabil helyzetben van, ugyanakkor a következő években jelentős átalakulás és létszámcsökkentés várható - mondta Daniela Cavallo, a vállalat üzemi tanácsának vezetője a wolfsburgi üzemi gyűlés előtt tartott beszédében.

Cavallo a dpa német hírügynökségnek adott interjúban hangsúlyozta: az autóipar helyzete komoly kihívásokkal terhelt, a konszern azonban felkészült a következő évekre. Szavai szerint több új modellt vezetnek be, és a vállalatnak világos stratégiája van a továbblépésre.

A 2024 végén kötött bérmegállapodás értelmében a Volkswagen kizárja a gyárbezárásokat és a kényszerű elbocsátásokat. A Volkswagen ugyanakkor 2030-ig mintegy 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi a Volkswagen márka németországi egységeinél, elsősorban természetes fluktuációval és önkéntes programokkal. Cavallo elismerte, hogy az átalakítás jelentős változásokat hoz majd a vállalat működésében, ugyanakkor a cél a konszern hosszú távú versenyképességének megerősítése.

Az üzemi tanács vezetője a wolfsburgi gyűlésen bírálta a vállalat egyes márkái - így az Audi és a Porsche - túl nagy önállóságát is. Úgy fogalmazott: a jövőben Wolfsburgnak ismét a működés központi irányítási pontjává kell válnia, mert az egyes márkák különutas döntései akadályozzák a szinergiák kihasználását.

A vállalatvezetést arra kérte, hogy határozottabban lépjen fel a márkák közötti koordináció erősítése érdekében.

A wolfsburgi üzemi gyűlésen a dolgozók először láthatták a kilencedik generációs Golf elektromos változatának sziluettjét is. A teljesen elektromos modell a tervek szerint az évtized végén kerül gyártásba a wolfsburgi központi üzemben.

A jelenlegi Golf 8 gyártását 2027-ben Mexikóba helyezik át, hogy helyet adjanak az elektromos modellek gyártásához szükséges üzemátalakításnak.

Cavallo ismét felvetette, hogy a vállalat a januárban bejelentett mintegy hatmilliárd eurós szabad készpénzáramlásból jutalmazza a kollektív szerződés hatálya alá tartozó dolgozókat. A vezetés erről várhatóan csak a jövő héten esedékes üzemi tanácsi választások után dönt.

(MTI)