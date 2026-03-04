Külföld, Háború :: 2026. március 4. 19:24 ::

Franciaországban is emelkedni kezdett az üzemanyagár, a kormány ellenőrzéseket kezdeményez

A közel-keleti háború következményei elkezdték éreztetni hatásukat a francia benzinkutakon: a kormány pár eurócentes emelkedést észlelt az árakban, és arra figyelmeztetett, ellenőrzések lesznek annak érdekében, hogy ez az infláció "észszerű" keretek között maradjon.

A benzin ára "jelenleg néhány centtel emelkedik" - mondta szerdán Roland Lescure gazdasági miniszter a Franceinfo közszolgálati hírrádiónak. Hozzátette, hogy szerinte ez "normális emelkedés a kőolaj árának emelkedését figyelembe véve".

Elmondta, hogy jelenleg az ország területének "97 százalékán nincs probléma, mert mindenhol kapható benzin, tehát normális helyzetben vagyunk". A tárcavezető egyben arra kérte a franciákat, hogy "őrizzék meg a hidegvérüket".

Maud Bregeon energiaügyi miniszterhelyettes és a kormány szóvivője a BFM hírtévében kijelentette, hogy "rövid távon néhány centes, tehát visszafogott és korlátozott emelkedésre lehet számítani". Szerinte ez egy átlagos emelkedés, és "különbségek lehetnek a különböző benzinkutak között".

"A későbbiek attól függnek, hogy mennyire intenzív a konfliktus" - mondta. Megerősítette, hogy a felhalmozott készleteknek és a diverzifikált importnak köszönhetően "nincs veszélyben az üzemanyag-ellátás".

Roland Lescure jelezte: a kormány ellenőrzéseket rendel el annak érdekében, hogy az üzemanyagárak emelkedése "észszerű" maradjon a "kőolaj hordónkénti árának emelkedéséhez" képest, "amely jelenleg szintén észszerűnek mondható".

A közel-keleti konfliktus "időbeli és térbeli kiterjedésének jelentős előreláthatatlanságát" hangsúlyozva Maud Bregeon úgy vélte, hogy "túl korai lenne végleges következtetéseket levonni".

A kormányszóvivő megerősítette, hogy a kormány számára jelenleg annak elérése a legfontosabb, hogy a Perzsa-öböl bejárata, a Hormuzi-szoros újra megnyílhasson, mivel a világgazdaság számára fontos, jelentős mennyiségű gáz és olaj halad át rajta naponta.

A politikus emellett "elhamarkodottnak" ítélte a legnagyobb ellenzéki párt, a Marine Le Pen által fémjelezett Nemzeti Tömörülés szerdán tett azon javaslatát, mely szerint csökkenteni kellene az üzemanyagokra kivetett adókat a drágulások kompenzálására.

(MTI)