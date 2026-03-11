Külföld :: 2026. március 11. 16:54 ::

Több mint 100 ezer embert csempészett be Közép-Európába egy családi alapon szerveződő nemzetközi bűnszövetkezet

Eurómilliárdos bevételre szert téve több mint 100 ezer embert juttatott be Közép-Európa országaiba egy családi alapon szerveződő nagy nemzetközi embercsempész-hálózat, amelyet osztrák nyomozók számoltak fel az Ancora fedőnevű művelet keretében - közölte az osztrák rendőrség egy grazi sajtótájékoztatón.

Az ügyben több mint 130 gyanúsítottat vettek őrizetbe. A nyomozásban több osztrák tartomány bűnügyi hivatala, a szövetségi bűnügyi hivatal és az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) vett részt.

A nyomozást egy embercsempész balesete váltotta ki még 2023 decemberében. A bűnöző határellenőrzés elől menekülve okozott balesetet, az incidens során a hatóságok lövést is leadtak. Ursula Auer, az osztrák idegen- és határrendészet vezetője szerint a nyomozás mintegy másfél éven át folyt, és sikerült Európa talán legnagyobb embercsempész-hálózatát feltárni.

A szervezet felépítésével kapcsolatban azt tették közzé, hogy négy hierarchikus szintre tagozódott, és mintegy 800-an vettek részt benne. A tájékoztatás szerint az alsó három szintről vettek őrizetbe gyanúsítottakat. A legfelsőbb szintet és ezzel a szerteágazó családi bűnbandát a szíriai asz-Szaravi klán tartja ellenőrzése alatt.

A hálózathoz tartozó bűnözők a migránsokat főleg Törökországból az úgynevezett balkáni útvonalon keresztül csempészték Ausztriába, illetve Németországba. A bevándorlók fejenként 10-20 ezer eurót fizettek az embercsempészek szolgálataiért. A bűnözők logisztikai központja egy mobiltelefon-üzlet volt Bécs Ottakring kerületében.

A bűnözők 1000 gépkocsival csempészték az embereket, a hatóságok megtévesztése céljából gyakran nem a megszokott olcsó furgonokkal, hanem fényűző luxusjárművekkel.

(MTI)